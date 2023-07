Shakira y Hamilton disfrutan de «las primeras etapas de las citas» en Ibiza

Shakira parece que ha rehecho su vida tras la ruptura con Gerard Piqué. Desde hace un año, la cantante ha sido relacionada con diferentes personalidades públicas. Entre estos rumores de romance, el más reciente afirma que se ha visto envuelta en repetidas ocasiones con Lewis Hamilton. Aunque no existe una confirmación definitiva de que son pareja, el medio People cuenta en exclusiva que se encuentran «en las primeras etapas de las citas». Tras una serie de apariciones en público, una fuente aseguró a la revista estadounidense que la cantante y el piloto de Fórmula 1 mantienen las cosas «divertidas y coquetas».

La noticia saltó después de que Shakira asistiera al Gran Premio de España de F1 en Barcelona, donde Hamilton quedó en segunda posición, y luego salieron a cenar juntos. Un mes después, siguen saliendo declaraciones de varios paparazzi que aseguran que los han visto juntos en Ibiza. La artista ha pasado unos días de descanso en su villa Cocoloco, una exclusiva mansión situada en la urbanización Roca Llisa. Mientras, el deportista ha frecuentado fiestas en la Isla y disfrutado excursiones en yate. El reportero Sergio Garrido ha contado en Ya es mediodía, el espacio de Telecinco, que «tanto Hamilton como Shakira han estado los mismos días en Ibiza» y han quedado en más de tres ocasiones.

🗣️@Tamara_Gorro : «Podemos confirmar que Hamilton sí que entraba por la noche a verse con Shakira».#YAS28Jul Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/WHTb7oEtan — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) July 28, 2023

Pese a que no se han dejado ver fuera del complejo, el colaborador de Mediaset España añade que «cuando los trabajadores se marchaban, la cantante se quedaba sola con su escolta privada y recibía la visita de Hamilton». A esto, Tamara Gorro ha dado más detalles en Y ahora Sonsoles, el magacín de Antena 3. In situ, la influencer ha grabado los exteriores de la localización y explica cómo «las villas están en lo alto de la montaña, no tiene acceso cualquier persona». «Por la noche, él ha salido de fiesta a unas discotecas que aquí son muy famosas y luego iba a casa de Shakira», narra en directo.