Albert Rivera, pillado con una conocida actriz en Ibiza

Albert Rivera tiene una nueva ilusión. La revista Lecturas ha publicado este miércoles en exclusiva unas fotografías del expolítico junto a Aysha Daraaui, una actriz catalana de origen marroquí conocida por sus trabajos en la serie El inocente y en la película No matarás. Ambos han pasado unos días de vacaciones en Ibiza junto a un grupo de amigos entre los que se encontraban rostros conocidos como el artista Aldo Comas, la actriz Macarena Gómez o la política Begoña Villacís.

A pesar de su trabajo, Aysha siempre ha intentado llevar con la mayor discreción posible su vida privada y en redes sociales se limita a publicar fotografías relacionadas con su trayectoria profesional. Aunque la artista ha compartido varias imágenes de su escapada a las Islas Baleares, en ninguna de ellas se puede ver al que fuera líder de Ciudadanos. Eso sí, los paparazzis pudieron captar el momento en el que Daraaui fue a recoger a Rivera al aeropuerto de Ibiza. Hace pocas semanas el catalán también fue relacionado con Fiona Ferrer, ya que fueron vistos en actitud cariñosa en el 60 cumpleaños de 'El Turronero'.

La escapada de Rivera se ha producido tan solo unos días después de que Malú concediese su primera entrevista tras hacerse pública su ruptura. Fue en el programa Socialité y, aunque evitó hablar de su ex, explicó el momento personal que está atravesando: «Mi gran batalla ha sido la de estar en paz. Ahí es donde realmente te das cuenta que tú necesitabas eso, parar, estar contigo misma, y respirar, tomar aire. Eso, a mí, me estaba destrozando y me estaba comiendo». En junio de 2020 la ya expareja dio la bienvenida a Lucía, su única hija en común. «Tengo una hija sana y feliz, la oportunidad de expresarme con mi música para todo el mundo que me quiera escuchar, amigos que me quieren y a los que quiero y una familia increíble a la que resumo mejor llamando tribu», escribía la artista en sus redes.