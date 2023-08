Natalie Portman y Benjamin Millepied se separan tras 11 años de matrimonio

Natalie Portman y Benjamin Millepied se han separado después de 11 años de matrimonio. Según ha comunicado el medio US Magazine, la actriz y el bailarín «han estado tratando de trabajar en su matrimonio, pero actualmente lo han terminado». Tras conocer el rumor de un affair por parte de su marido con la activista Camille Étienne, Portman «seguía comprometida con su matrimonio a pesar de la supuesta infidelidad», aclara la revista estadounidense. Pero, parece ser que la pareja no ha conseguido sobrepasar estas circunstancias.

Esta situación ha sido definitiva cuando el pasado 4 de agosto, día de su 11º aniversario, Portman fue fotografiada sin su anillo de casada en un evento del Angel City FC en Sídney. «Natalie cree que la aventura de Benjamin fue una relación breve y estúpida que no significa nada para él», dijo la fuente en exclusiva a US Magazine, y añadió que Portman se sintió «humillada» por los rumores. Ambos habían formado una familia con dos hijos en común, Aleph, de 12 años, y Amalia, de 6 años.

Sin embargo, una segunda fuente dijo al citado medio que Portman no sabía si ella y su esposo podrían reconstruir su relación tras el escándalo. «En este momento, están hablando y trabajando juntos en ello por el bien de sus hijos», explicó la fuente, y agregó que Millepied «lamenta» sus acciones. Natalie Portman y Benjamin Millepied se conocieron en el rodaje de la película Cisne Negro en 2009, cuya coreografía corría a cargo del bailarín. Además, esta película de Darren Aronofsky le consiguió el Oscar a mejor actriz. Sus comienzos fueron de ensueño, así lo recordaba la intérprete en una entrevista en la radio SiriusXM Town Hall: «Él me estaba enseñando a bailar. Ya sabes, una de esas historias románticas... Definitivamente fue emocionante y divertido. Era precioso. No sé si fue instantáneo. Pero, sentí como si realmente llegara a conocerlo y eso fue todo».