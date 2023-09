Rodolfo Sancho y Xenia Tostado demuestran que siguen unidos.

El asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia, cometido presuntamente por Daniel Sancho ha cambiado la vida por completo de su padre, Rodolfo Sancho, y Xenia Tostado. La pareja que siempre se ha mostrado muy unida pero guardando su privacidad, se ha mantenido, desde entonces, al margen de las redes sociales. Recordemos que ambos viven en Fuerteventura, lejos de los focos mediáticos de Madrid.

Sin embargo, tras lo ocurrido Xenia Tostado ha compartido una publicación en Instagram de su representante en la que ambas anunciaban nuevos proyectos juntas. De esta forma la actriz ha decidido anunciar que retoma su trabajo y poco a poco su vida anterior tras el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta a manos presuntamente de Daniel Sancho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de X E N I A T O S T A D O (@xeniatostado)

Desde que Rodolfo ha vuelto de Tailandia tras visitar a su hijo no se han tenido noticias de él. No obstante, ha querido mostrar públicamente que sigue muy unido a su mujer con un sencillo gesto: Le ha dado like a su publicación. Los dos siempre han reaccionado a sus publicaciones en las redes sociales y ahora, a pesar de que sus vidas han cambiado, no va a ser diferente.

Daniel Sancho fue detenido el 5 de agosto, cuando confesó el asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en la comisaría de la turística isla de Phangan (sur) y luego fue trasladado a la vecina Samui, donde se encuentra en prisión provisional. La Policía tailandesa aún trabaja en la investigación del caso, para lo que cuenta con un plazo de 84 días desde el ingreso de Sancho en prisión provisional el 7 de agosto. Una vez finalizada la investigación, la Policía debe entregar un informe a la Fiscalía de Samui, a partir de cuando se puede fijar fecha de juicio.