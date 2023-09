Estas son las portadas de la prensa rosa de hoy

Como cada miércoles, las revistas del corazón traen las noticias más llamativas y salseantes de la semana. ¡Hola!, Lecturas, Semana y Diez Minutos consiguen auténticos bombazos que nos dejan boquiabiertos y con ganas de más. Descubre quiénes son las personas protagonistas del momento y estate al tanto de las últimas novedades dentro de la prensa rosa. Si quieres saber más cotilleos te dejamos aquí las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 27 de septiembre.

La princesa Leonor, en la portada de la revista ¡Hola!

¡Hola! trae las sorprendentes fotos de la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza. La hija de Felipe VI y la reina Letizia está a punto de cumplir la mayoría de edad -el 31 de octubre-, lo que será un momento de gran calado en su vida y en la monarquía española. Mientras tanto, la futura Reina y cadete Borbón Ortiz está haciendo historia en la Academia Militar superando reto tras reto desde su ingreso el pasado 17 de septiembre.

La Princesa ha tenido que realizar dos semanas de instrucción y adiestramiento, durante las que ha realizado actividades como marchas, recorridos topográficos, ejercicios de tiro con fusil de asalto y pistola en simulador o ejercicios de fuego real con diversas armas individuales y colectivas. Un desafío que muchos y muchas no han podido superar ya que han abandonado alrededor de 50 personas.

Bertín Osborne, Fabiola y Gabriela en las portadas de Lecturas y Diez Minutos

Bertín Osborne siempre ha sido conocido por su larga lista amorosa y su fama de conquistador hasta que conoció a Fabiola... o eso se creía hasta ahora que una de las dos partes ha decidido hablar. La expareja del presentador ha estallado y ha contado las infidelidades a la revista Lecturas. La modelo ha querido sincerarse por primera vez sobre las supuestas deslealtades tras dos décadas de matrimonio con Bertín Osborne: «Si yo estuviera enamorada todavía y me enterara de que me ha podido poner los cuernos durante nuestro matrimonio, me dolería muchísimo».

Y es que hace unas semanas la extriunfita Encarna Navarro ha asegurado tener una relación intermitente con Bertín durante los últimos 15 años por lo que habria sido desleal a Fabiola. En la actualidad, el presentador espera un hijo de Gabriela Guillén. Aunque no están juntos y su relación fue efímera, los dos parecen haber llegado a un acuerdo ya que han sido pillados en una cita en el domicilio del presentador. La revista Diez Minutos ha logrado cazar a la paraguaya, embarazada de seis meses, entrando y saliendo de casa de Bertín.

Carmen Borrego, en la portada de la revista Semana