Terelu Campos reapareció públicamente este miércoles para conceder su primera entrevista en televisión tras la muerte de su madre. «Sin cobrar» se convirtió en una de las colaboradoras del nuevo programa de La 1, La Plaza, dirigido por Jordi González, donde contó sin reparo que su madre «murió de pena, una pena que comenzó el día que dejó de pisar los platós de televisión». Y este no será el único programa de RTVE en el que participe también estará en Mañaneros con Jaime Cantizano.

Durante la entrevista Terelu Campos explicaba por qué regresa ahora a RTVE. «Yo no me inicié en TVE delante de una cámara, sino detrás, muchas veces al lado de un regidor», explicó. «Ha sido mi madre la que me ha hecho volver a donde todo empezó. Es bonito volver a las raíces», reconoció. «¿Tu madre se murió de pena?», le preguntó Jordi González. Y respondió: «Puede ser uno de los ingredientes. Se le paró la vida el día que dejó de pisar un plató de televisión. Ese cerebro prodigioso y esa mente activa empezó a deteriorarse, la devoró por dentro y la consumió por fuera».

«A mi madre se le paro la vida. Esa mente lúcida... La enfermedad la consumió. Mi madre, al final, era una persona muy pequeñita, muy consumida», dijo Terelu Campos. Y añadió: «Ella es de una generación que desconoce lo que es el ocio o los hobbies. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar en lo que nos gusta, que la gran mayoría no lo hace, pues al final tu trabajo es el mayor hobbie. El sentirte querido, el sentirte comprendido. Todo eso ha sido la inyección de vida más importante para mi madre».

«Ella siempre decía: 'Yo quiero que me retire el público', y a ella el público jamás la ha retirado, la ha retirado una empresa, como lo quieras llamar. De hecho, el público siempre le pedía que volviera». Un último adiós que la comunicadora malagueña dio, sin saberlo, tras entrevistar a Isabel Díaz Ayuso en La Campos móvil, explicó. «¿Tú sabes lo que es sentir, ver a tu madre, rogar pedir trabajo?», preguntaba visiblemente dolida a Jordi González. «Eso ha sido muy difícil, porque en los primeros tiempos ella podía trabajar», insistía Terelu.

La presentadora también contó como habían sido los últimos meses con vida de su madre. «Los últimos once meses han sido terroríficos porque ella en algún momento... Cuando tenía una crisis, ella te llamaba al día siguiente y te decía 'ayer me paso algo ¿verdad?'. Ante esa pregunta es muy difícil justificar para que a ella no le supusiera un miedo». «El dolor de la mente es terrorífico. Yo he vivido el dolor de la enfermedad muy grave, ella pasó por un cáncer y por un ictus, pero el dolor de la mente es lo más devastador que un ser humano puede vivir para él y para su alrededor», concluyó.