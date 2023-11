Sonsoles Ónega pide perdón públicamente a Chenoa

Sonsoles Ónega entrevistó el pasado viernes a Chenoa en Y ahora Sonsoles, una conversación que acabó con unas disculpas de la madrileña. La presentadora de Antena 3 entrevistó a la cantante durante la alfombra roja de Los 40 Music Awards y sus preguntas a la mallorquina generaron una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Sonsoles quiso saber qué le había parecido que Laura Escanes se pusiera un chándal gris en la noche de Halloween tras su ruptura con Álvaro de Luna y también le preguntó por su ex, David Bisbal, con el que iba a coincidir en esta gala.

«Son premios de música, los dos hacemos música. Es normal que haya un reencuentro, aunque será más cordial de lo que se monta fuera. Han pasado 20 años y hace mucho tiempo que esta historia en mi casa no está, pero es normal que vosotros tengáis una pequeña telenovela, la cual no pienso tocar», aseguró la artista. Sonsoles aplaudió estas palabras, pero quiso saber si había visto el documental de Bisbal, estrenado recientemente en Movistar+. «No, no lo he visto porque estoy trabajando muchísimo. Si hago un programa de radio, saco un single y presento un programa, no me da mucho tiempo a ver documentales, la verdad», dijo tajante.

Grande ⁦@Chenoa⁩ respondiendo así en #YAS3nov a #Sonsoles ante la típica telenovela que algunos se montan pic.twitter.com/ebQwEQTZhn — TVMASPI (@sebas_maspons) November 4, 2023

En ese momento la periodista lanzó un reproche a su equipo: «Veis como no tenía que preguntarle esta gilipollez», algo que provocó las risas del público. Chenoa, lejos de molestarse, agradeció el interés y aseguró que entiende que se traten ciertos temas: «Sé que es complicado que no os conteste a lo que vosotros tenéis como una historia. Pero os respeto mucho y espero que siempre os sintáis bien atendidos. Es siempre la misma historia y espero que algún día se entienda». Entonces Ónega lamentó su actitud con la artista: «¿Veis como no puedo hacer caso a los malos? ¡Pregúntale por Bisbal, por Bisbal! ¡No! Si a la mujer le incómoda, ¿qué necesidad hay de incomodarla desde un plató de televisión?».