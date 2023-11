En un evento tan señalado como la apertura solemne de la XV Legislatura de las Cortes Generales, la princesa Leonor ha vuelto a captar todas las miradas con un look que mezcla elegancia juvenil y un guiño al armario de su madre, la reina Letizia. La futura reina de España eligió para la ocasión un sofisticado vestido verde de Adolfo Domínguez, acompañado de un abrigo camel y un bolso, ambos pertenecientes a su madre. El vestido destacaba por su diseño de manga corta estilo capa y corte en A, con un cuello caja y una falda con un detalle godet en la parte delantera. Esta pieza, disponible aún por 249 euros, ya empieza a agotarse en algunas tallas, demostrando el efecto 'Leonor' en la moda.

El complemento estrella fue el abrigo camel de Carolina Herrera, un clásico en el armario de la Reina que ha pasado a ser parte del estilo de la Princesa. Este abrigo, que ya lució Doña Letizia durante una visita oficial a Alemania el año pasado, demuestra la tendencia de Leonor a reciclar y reutilizar prendas de su madre, siguiendo una moda sostenible y cercana. En cuanto al bolso, también de Carolina Herrera, se trata del modelo Mini Dogma Insignia Satchel, confeccionado en piel Mocán y adornado con el sello Insignia en relieve. Este accesorio, que Doña Letizia posee en varios colores, complementaba perfectamente el conjunto, aportando un toque de distinción y elegancia.

La princesa Leonor, junto a Pedro Sánchez y el rey Felipe VI.

No pasaron desapercibidas las dos medallas que la Princesa llevaba colgadas del cuello. Estos distintivos, otorgados por el Congreso y el Senado con motivo de su mayoría de edad, se mostraban bien visibles sobre su vestido verde, simbolizando su papel y responsabilidad creciente dentro de la Casa Real. Este look de la Princesa Leonor no solo refleja su creciente interés por la moda y su capacidad para combinar tendencias actuales con un estilo clásico, sino que también muestra su habilidad para adaptar y personalizar prendas de su madre, creando un estilo propio que ya es referente para muchas jóvenes.

A sus 18 años, la Princesa de Asturias sigue evolucionando su estilo personal, marcando tendencia y demostrando que la moda puede ser un instrumento poderoso para comunicar y representar. Con este último conjunto, Leonor no solo reafirma su lugar como futura Reina de España, sino como un icono de estilo juvenil y moderno.