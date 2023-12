Rafa Nadal comparte una romántica fotografía con Mery Perelló en Viena

Aunque Rafa Nadal suele utilizar sus redes sociales para compartir información sobre sus negocios y su trayectoria en el mundo del deporte, en ocasiones contadas muestra momentos de su vida privada. El tenista ha compartido este jueves en sus historias de Instagram una instantánea en la que aparece junto a Mery Perelló acompañada por el texto «About last night in... Viena (Sobre la última noche en... Viena)». En la fotografía se puede ver al matrimonio en actitud cariñosa frente a la estatua del emperador Francisco José de Austria a caballo.

Una romántica escapada para cargar pilas antes del torneo de Brisbane (Australia), que se disputará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero. Precisamente este miércoles el deportista ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que explica cómo afronta este nuevo reto: «Llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases, pero a día de hoy creo que es el momento de volver a un torneo que ya he jugado en el pasado y que me es familiar. Sé que es un torneo difícil, pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más, ser competitivo».

Por su parte Mery ha aumentado su presencia pública en los últimos meses y fue la encargada de presentar los sellos de la Fundación Rafa Nadal para Correos: un pack filatélico solidario cuyos beneficios irán destinados a los proyectos de la fundación del tenista en España e India con los que atienden a más de mil menores al año en su «camino hacia un futuro de calidad». Perelló aprovechó la ocasión para compartir una visión general del trabajo que realizan y agradeció a la empresa de mensajería esta «valiosa colaboración y su voluntad por continuar transformando vidas a través del deporte».