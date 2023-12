Bad Gyal rechaza a Rauw Alejandro: «Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar»

La interprete catalana Bad Gyal y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se han convertido en noticia este lunes tras la polémica desatada a raíz de sus imágenes compartidas en redes.

Durante el show de Rauw, ‘Club Saturno: el último Party’, la cantante catalana subió al escenario para hacer varias performances junto al puertorriqueño. Mientras los artistas realizaban su show Rauw Alejandro comenzó a acercarse a su compañera de escenario a la que trató de «perrear», sin éxito. Y es que Bad Gyal rechazó rotundamente el acercamiento de Rauw, pero no contento con la respuesta de la joven catalana, el protagonista de la noche quiso aclarar a sus fans que él solo «quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como tímida, yo no sé».

Entre los gritos del público, Bad Gyal quiso responder a su compañero: «Nono, a mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas aquí». A lo que Rauw contestó: «¿Involucre de qué? Si yo ando soltero, ¿y tú?». Ante esta situación, la artista invitada concluyó la conversación con estas palabras: «Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw y que siga su fiesta».

La actitud del puertorriqueño no ha gustado a los internautas, que han defendido la respuesta de Bad Gyal ante unos comentarios y acercamientos poco profesionales y que incomodaron a la joven mientras cantaba sobre el escenario.