Bad Gyal explica qué pasó con Rauw Alejandro y su perreo

Bad Gyal ha aclarado en La Resistencia su polémica con Rauw Alejandro, explicando que su decisión de no bailar de forma sensual en una actuación en Puerto Rico se debió a su soltería y para evitar rumores. Durante la entrevista con David Broncano, la cantante explica que tal y como se ve en el vídeo que no hubo ningún tipo de baile juntos: «No me perreó. Para mi eso no es un perreo. Tiene que haber contacto» y ha añadido que «Él tiene tiene esa forma de bailar, no fue nada personal. Perreó con todas las que se subieron al escenario».

La catalana ha reconocido que ella no tiene ningún problema de perrear con amigos, pero que si ese día lo hubiera hecho «al día siguiente todo el mundo está diciendo la nueva novia de Rauw Alejandro y paso porque estoy solterísima». De esta forma, ha zanjado todo tipo de rumores que pudieran salir de aquella actuación. La catalana también ha querido dejar claro que después, Rauw Alejandro se acercó a ella y le preguntó si todo estaba bien y «le dije que estuviera tranquilo». #davidbroncano #badgyal #akabadgyal #rauwalejandro ♬ sonido original - La Resistencia en M+ @laresistencia_cero ‼️ @akabadgyal aclara lo del (no) perreo con Rauw Alejandro "Si perreo con ese hombre, al día siguiente todo el mundo estaría diciendo «la nueva novia de Rauw Alejandro» y yo paso porque yo estoy solterísima" Dilo 👑 #LaResistencia Por otra parte, Bad Gyal no se ha librado de la tradicional pregunta sobre las relaciones sexuales de los últimos 30 días que hace siempre el presentador de La Resistencia. La cantante ha comentado que, a lo largo del mes, solamente ha mantenido alrededor de siete relaciones sexuales. Ha asegurado que «el mercado está muy mal» y que ella quisiera tener sexo todos los días.