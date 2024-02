Tras despejar las dudas sobre los rumores de crisis con su marido, el conocido futbolista Sergio Ramos, Pilar Rubio ha compartido reflexiones íntimas sobre su vida en pareja y la posibilidad de expandir su familia. La pareja ya tiene cuatro hijos: Sergio Jr., Marco, Alejandro y Máximo. En una reciente entrevista, Pilar Rubio ha sido cuestionada sobre el deseo de tener más hijos y, específicamente, si consideraría «ir a por la niña», dada la composición actual de su familia, compuesta íntegramente por chicos.

La presentadora conocida por su faceta de madre entregada y dedicada, abordó esta cuestión con sinceridad. Aunque no está embarazada en este momento, no descarta la posibilidad de tener otro hijo. Sin embargo, es realista respecto a las exigencias de su estilo de vida actual, marcado por agendas apretadas y compromisos profesionales tanto suyos como de su esposo. «Si viene, viene y si no viene pues nada», expresó Rubio, señalando las dificultades prácticas que implica la expansión de la familia bajo estas circunstancias.

Curiosamente, si bien la pregunta sobre «ir a por la niña» está presente, Rubio ha manifestado una preferencia por tener otro niño, si se diera el caso, argumentando su familiaridad y experiencia con la crianza de hombres. Esta declaración no solo subraya su comodidad y confianza en su rol como madre de niños, sino que también refleja una apertura y flexibilidad hacia el futuro de su familia, dejando la puerta abierta a todas las posibilidades, siempre y cuando se alineen con el dinamismo de su vida actual.