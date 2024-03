Carlos Ray Norris, conocido como Chuck Norris, celebró el pasado domingo 10 de marzo su 84 cumpleaños y dedicó a sus seguidores una publicación en Instagram. El actor y campeón mundial de karate vio la luz en Ryan (Oklahoma, Estados Unidos) en 1940. Proveniente de una familia modesta, a los 18 años se unió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía militar, donde su estancia en Corea del Sur le introdujo al mundo de las artes marciales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chuck Norris (@chucknorris)

A su regreso a Estados Unidos, Norris se dedicó a competir en diversas disciplinas deportivas y a perfeccionar su técnica en karate, boxeo y jiu-jitsu brasileño. Con su creciente renombre en las artes marciales, el estadounidense incursionó en proyectos televisivos que destacaban sus habilidades físicas. La película "El furor del dragón" se convirtió en uno de sus trabajos más notables en la que protagonizó una icónica batalla con Bruce Lee en el Coliseo de Roma, además de otros éxitos como "Desaparecido en acción", "Walker, Ranger de Texas" y "Hellbound".

En conmemoración de su 84 cuarto cumpleaños, Chuck Norris sorprendió a sus más de 1,6 millones de seguidores en Instagram con un video en el que asegura sentirse más joven y demuestra su destreza en el boxeo. "Tengo 84 años, pero me siento como de 48", expresó el artista en la grabación, agregando en el título de la publicación: "¡Sintiéndome bien y manteniéndome activo! Gracias a todos por los maravillosos deseos de cumpleaños. Dios os bendiga".

A pesar de haber superado dos infartos en 2017, Norris muestra un aspecto envidiable y goza de excelente salud, como evidencia el vídeo.

Sus fans le abrazan con cariño y comedia

El vídeo de Norris ha desatado una oleada de comentarios y de mensajes bromeando acerca de la fuerza y la inmortalidad del actor, ya que sus 84 años no le limitan a la hora de hacer deporte y mantenerse activo.

''Chuck Norris no tiene reflejo, porque solo hay 1 Chuck Norris'', ''Chuck Norris murió hace 20 años... La muerte no ha tenido el coraje para decirle todavía'', ''Chuck Norris usa guantes de boxeo para proteger la bolsa, no sus manos'', ''Jesús puede caminar sobre el agua, pero Chuck Norris puede nadar por tierra'' o ''La muerte le tiene miedo'' son algunos de los comentarios irónicos y humorísticos que se pueden leer en el post.