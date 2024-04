El actor británico Hugh Grant admitió este miércoles que aceptó «una enorme suma» por retirar su demanda contra el periódico 'The Sun' pero dijo que es «un dinero que apesta» y que canalizará a seguir luchando contra los abusos de la prensa.

Grant lo explicó en X después de que, en una audiencia preliminar ante el Tribunal Superior de Londres, se revelara que recientemente llegó a un acuerdo con News Group Newspapers (NGN), editora de 'The Sun', para zanjar su querella por el presunto uso por parte del diario de métodos ilícitos para obtener información sobre él.

Esto significa que su demanda no será examinada como estaba previsto en un juicio en enero de 2025, cuando sí se considerará la presentada por el príncipe Enrique, entre otros muchos demandantes. Grant, que ya resolvió extrajudicialmente con NGN en 2012 un caso parecido contra el ya extinto 'News Of The World', detalló en X que decidió pactar porque, aunque hubiera ganado el pleito, afrontaría una factura legal demasiado elevada, que estimó en 10 millones de libras (11,7 millones de euros).

«No quería aceptar este dinero ni llegar a un acuerdo. Me hubiera encantado ver todas las acusaciones que niegan demostradas en los tribunales», escribió el intérprete de 63 años. «Sin embargo, las reglas en los litigios civiles significan que si voy a juicio y el tribunal me concede una indemnización que sea incluso un penique menor que la ofertada en el acuerdo, tendría que pagar los costos legales de ambas partes», mantuvo.

El magnate Rupert Murdoch «ha gastado más de 1.000 millones de libras (1.170 millones de euros) en indemnizaciones a los demandantes y en honorarios de abogados para resolver más de 1.500 demandas de esta manera», adujo, en lo que interpreta como un gran esfuerzo por no ir a juicio. Grant acusaba al 'Sun' de escuchas telefónicas ilegales en sus teléfonos móvil y fijo, recopilación ilícita de información, robo en su piso y despacho, obtención de sus registros médicos y mentiras y perjurio, entre otras cosas.

«Como es común entre personas completamente inocentes, me ofrecieron una enorme suma de dinero para mantener este asunto fuera de los tribunales», afirmó. Y añadió: «El dinero del acuerdo de Murdoch apesta y me niego a permitir que sea un dinero para guardar silencio». Por ese motivo, el actor, que lleva años luchando contra las malas prácticas de la prensa sensacionalista británica, dice que lo reutilizará para mantener campañas como las de su grupo de presión Hacked Off a fin de «exponer los excesos de esta prensa propiedad de oligarcas».