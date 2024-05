Isa Pantoja acaba en el hospital tras uno de los peores momentos de su vida: «Creí que me moría»

Isa Pantoja, 'influencer' e hija de Isabel Pantoja, ha preocupado en los últimos días a sus seguidores en redes sociales al compartir el que considera el peor momento que ha vivido en su vida, cuando ha llegado a pensar que casi se moría. La razón de fondo ha sido un grave ataque de asma que le ha coincidido con una infección respiratoria.

Según la propia Isa ha compartido en Instagram, nunca se había visto en una tesitura similar: «Creí que me moría, de verdad», ha confesado en instagram stories, aún visiblemente afectada. «Cuando tosía otra vez se me taponaba todo y los mocos me subían». No fue un problema puntual, sino que la hija de la tonadillera estuvo con tos, malestar general, mucosidad y problemas para respirar durante diez días, hasta que, visto que los síntomas iban cada vez a más, decidió acudir al hospital.

En Urgencias, el diagnóstico fue claro: tenía bronquitis, una infección en las vías respiratorias, que requería de tratamiento inmediato con antibióticos, además de tomar un jarabe expectorante. No suficiente con esto, la bronquitis se le complicó todavía más al sufrir paralelamente un ataque de asma. «Jamás he tenido esto en mi vida. lo he pasado fatal», aquejaba en stories Isa.

El problema con Dulce

Además de la bronquitis, en los últimos días Isa se ha visto envuelta en cierta manera con otra preocupación: la dura situación que está atravesando quien fue su niñera, madrina de su boda y su máxima confidente, Dulce. La mujer se ha abierto en canal para relatar el duro momento que está atravesando. En una entrevista concedida a la revista 'Lecturas', bajo el titular: «Sin dinero y sin salud», Dulce ha relatado con dureza la situación que está atravesando: desde hace años con depresión y con graves problemas de dinero. Una situación, ha asegurado, que lleva atravesando desde que vivió en Marbella con Isabel Pantoja. «No es culpa de realmente nadie, es de ella misma, que se cerró con nosotros y hasta día de hoy no puede realizar su vida como ella habría querido...», ha comentado Isabel Pantoja al respecto de lo que se ha conocido. Ha recordado que para ella Dulce es como su tía, tanto que estuvo invitada a la comunión de su hijo, al contrario que su madre, Isabel Pantoja.