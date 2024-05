Paris Hilton imita a Rosalía, a lo 'motomami', en un vídeo viral de Tiktok

Dos iconos juntos en un vídeo de TikTok. Las redes arden con el vídeo de Paris Hilton, en el que copia el estilo de Rosalía con un audio que hizo viral la propia catalana. «Paris x Rosalía = ICONO», «Toda una motomami» o «La Rosi tan icónica», son algunos de los comentarios que los entusiasmados usuarios han dejado en la publicación que ya acumula medio millón de visitas. No es ningún secreto que ambas celebridades mantienen una gran amistad, algo que cada vez que dejan entrever en público suscita un enorme interés entre sus seguidores.

Paris Hilton es toda una personalidad en Estados Unidos desde hace tiempo. Si en la época previa a las redes sociales ya todo lo que hacía se convertía en moda; en tiempos de TikTok y convertida ahora en toda una 'influencer' con más de 26 millones de seguidores solo en Instagram, absolutamente todo lo que cuelga la modelo y empresaria se mira con lupa y se estudia. Ha sido el caso de uno de sus últimos vídeos. Y no es para menos. El 'hype' generado viene por el 'mix perfecto': la icónica Paris Hilton con otra de las estrellas del momento, Rosalía. La estadounidense ha aparecido posando ante los fotógrafos en un estudio, con un look al estilo de la catalana:botas altas negras, top blanco de tirantes, cazadora negra y...lo más importante: las gafas de sol al más puro estilismo 'Motomami', haciendo referencia con ello, y con el audio, al vídeo viral de Rosalía.

En la publicación en cuestión, la intérprete de Malamente y Saoko aparecía en un photocall durante la Semana de la Moda de París. Uno de los fotógrafos le pidió que se quitara las gafas de sol, a lo que ella respondió: «No, no, no, el look es con las gafas», una frase que se volvió tendencia enseguida.

Paris Hilton, heredera del imperio hotelero Hilton, fue una de las primeras 'influencers' hace ya dos décadas, aún cuando este término ni siquiera existía. Empezó a darse a conocer en la década de los 2000 como una de las primeras figuras de la cultura de las celebridades. Nacida en 1981 en Nueva York, Hilton se convirtió en un nombre reconocido mundialmente gracias a su estilo de vida lujoso y su presencia constante en los medios de comunicación. Su salto a la fama se consolidó con la aparición en el reality show The Simple Life en 2003, donde junto a su amiga Nicole Richie, exploraba una vida completamente diferente a la que estaba acostumbrada, trabajando en granjas y realizando tareas cotidianas. Fue una de las primeras en explotar su vida privada y adaptarla a nuevas tendencias narrativas. Marcó un cambio en la televisión de entretenimiento, abriendo camino para futuros programas similares.

Además de su carrera televisiva, Hilton se adentró en múltiples facetas mediáticas y los negocios, incluyendo la moda, la música y la actuación. Lanzó su propia línea de productos, desde perfumes hasta ropa y accesorios, convirtiéndose en una exitosa empresaria. A pesar de las críticas y controversias que a menudo la rodearon, Hilton logró mantenerse relevante y diversificar su imagen más allá de la 'socialité' que inicialmente la definió. Su habilidad para capitalizar su fama y convertirla en una marca sólida demostró su agudeza para los negocios y la convirtió en un ícono de la cultura pop moderna.