Rafa Nadal, fichado como modelo de Louis Vuitton

Rafa Nadal ha cambiado las raquetas por los flashes. Ahora lo podemos ver convertido el nuevo modelo de la campaña de Louis Vuitton de moda masculina estival y accesorios de viaje 2024, junto con el también tenista Roger Federer. A menos de una semana para que la casa de lujo francesa presente su nueva colección de verano, han difundido las imágenes de dos de los mayores iconos deportivos actuales, en un épico ascenso a los Alpes italianos.

La campaña no ha escatimado en gastos y ha contado, además de con estas dos leyendas del tenis mundial actual, con la célebre fotógrafa Annie Leibovitz, que ha sido la encargada de retratar las impresionantes imágenes entre los parajes nevados alpinos, camino a la cima de la cordillera italiana los Dolomitas.

Rafa Nadal y Federer, junto con la fotógrafa Annie Leibovitz. Foto: L.V.

Bajo el lema «Algunos viajes se convierten en leyendas», destaca la narrativa de las imágenes de Leibovitz, en las que se ve a los antiguos contrincantes de pista muy unidos entre los nevados parajes alpinos, convertidos en compañeros en el ascenso a la cumbre. Se destila de las fotos valores como la solidaridad, la amistad, el sacrificio y la superación, una perfecta metáfora de los lazos que los unen, cuando precisamente este año se han cumplido dos décadas exactas desde que se enfrentaron por primera vez en las pistas en el Masters 1000 de Miami. También conecta con el desarrollo profesional y los desafíos a los que deportistas profesionales y el público general pueden hacer frente.

Roger Federer y Rafa Nadal, en la cima. Foto: L.V.

Un reguero de personalidades

Las campañas de Core Values de Louis Vuitton se caracterizan, además de por cuidadas imágenes profesionales, por estar protagonizadas por personalidades de primer nivel. Así, pudimos ver hace unos años otro duelo entre dos grandes para Louis Vuitton: Leo Messi y Cristiano Ronaldo, enfrentados en su caso frente a una tabla de ajedrez y fotografiados también por Leibovitz. El año pasado la misma marca ya fichó al tenista murciano Carlos Alcaraz -tercero en el ranking mundial de la ATP- como embajador mundial de su colección de moda masculina.

Otros modelos para la casa de moda francesa han sido Angelina Jolie y hasta a Mijaíl Gorbachov, exdirigente de la Unión Soviética. «Sé cuántos íconos importantes han sido parte de esta campaña, así que estoy personalmente muy orgulloso de ser parte de ella, especialmente de poder compartir la experiencia con Roger; una persona que ha pasado de ser mi mayor rival a un amigo cercano. A lo largo de mi carrera he logrado más de lo que jamás soñé, al final del día me he dado cuenta de que el legado en términos humanos es el valor más importante», ha explicado Nadal.