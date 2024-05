Iker Casillas, el que fuera portero del Real Madrid y de la Selección española de fútbol en su época dorada, ha sorprendido a sus seguidores este lunes, al compartir una imagen en sus redes sociales con motivo de su 43 aniversario. No han sido los años los que dejado anonadado al público, sino su cambio de look: rapado casi al cero, su nueva imagen ha dejado a más de uno sin palabras.

«Nunca estaremos mejor que hoy. Lo que tenga que venir, con 43!», ha escrito junto al post en Instagram Casillas. La publicación ha recibido más de 400.000 'Me gusta' y casi cinco mil comentarios en menos de 24 horas. Y es que las reacciones no se han hecho esperar... «El profesor de x-men», «Te queremos Calvillas» o «Bro, es Zidane» son solo algunos de las bromas que han dejado caer muchos usuarios en redes. Tampoco han faltado las especulaciones ante el desconocimiento del motivo de semejante cambio de aspecto. Los hay que lo atribuyen a que se ha injertado cabello e incluso quienes le desean una pronta recuperación, asumiendo que padece alguna enfermedad. Sin embargo, no ha trascendido motivo alguno y, por el momento, se trata todo de simples especulaciones.

Casillas sigue vinculado al mundo del fútbol tras su retirada. Actualmente trabaja como embajador del Real Madrid y colabora con diversas iniciativas deportivas y benéficas. Además, está involucrado en el mundo empresarial y en la Fundación Iker Casillas, enfocada en proyectos sociales y de salud. En el ámbito personal, su relación con la periodista Sara Carbonero, con quien tiene dos hijos, ha sido un punto central en su vida, aunque la pareja anunció su separación en 2021. Desde entonces, ambos mantienen una relación cordial y se enfocan en la crianza de sus hijos. Además, hemos podido ver últimamente al exportero, de nuevo ilusionado en el plano amoroso, junto con Ana Quiles.