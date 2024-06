El magnate de los medios, Rorbert Murdoch, de 93 años, se ha casado por quinta vez este fin de semana con Elena Zhukova, una bióloga retirada de 67 años. El propietario del canal televisivo Fox, así como de cabeceras como The Sun o The Wall Street Journal, se ha casado este sábado, en una boda celebrada en una finca de viñedos de su propiedad, en Bel-Air, California. Según ha informado Fox News, ha sido una celebración con familiares y amigos cercanos, aunque no ha estado exenta de lujos.

La boda ha sorprendido a muchos, no solo por ser la quinta del magnate y por su elevada edad, sino por lo reciente de la relación entre Murdoch y Elena Zhukova. Y es que ya el año pasado el empresario anunció su quinta boda, pero con Ann Lesley Smith, una higienista dental jubilada, con la que rompió dos semanas después de anunciar su compromiso. Parece ser que posteriormente conoció a Elena, con la que también ha tardado apenas unos peses en comprometerse, aunque eso sí, esta vez la boda ha llegado a término. Elena y Robert, durante la ceremonia. Foto: NEWS CORP. Zhukova, natural de Rusia, pero residente en Estados Unidos desde hace ya varias décadas, es bióloga molecular retirada. En sus años en activo estaba especializada en el estudio de la diabetes y trabajó en la Universidad de California y en la de Los Ángeles. Según las imágenes que se han difundido por News Corporation (el conglomerado mediático de Murdoch), se ve a los ya marido y mujer con actitud relajada en un ambiente bucólico, en medio de viñedos y jardines perfectamente cuidados. Zhikova vistió un elegante y minimalista vestido blanco, con cabello recogido y en los pies, unos sofisticados stilettos; mientras que Murdoch optó por un traje negro, corbata blanca y unas deportivas oscuras. Rupert Murdoch y Elena Zhukova en su boda. Fotos: NEWS CORP. Un magnate de los medios El magnate dejó el año pasado la presidencia de los grupos News Corporation y Fox News, cargo que heredó su hijo Laclan. Lo cierto es que la vida de Robert Murdoch es de película. Nacido en 1931 en Melbourne, Australia, el periodismo lo mamó desde casa, pues su padre, Keith Murdoch, era ya periodista, aunque para nada raso. Era propietario del periódico The News, un pequeño rotativo de la ciudad australiana de Adelaide, que, cuando Robert lo heredó a sus escasos 20 años, tras la muerte de su padre, se dedicó a expandirlo hasta convertirlo hoy en el grupo mediático más importante del mundo. Se mudó a Estados Unidos desde su Australia natal en la década de los setenta para expandir su negocio y lo que siguió fue un auténtico tsunami de adquisiciones, fusiones y expansiones. The Wall Street Journal, Fox News, The Sun, The Times, New York Post… Todos acabaron formando parte del imperio Murdoch, convirtiéndolo en una de las personas más ricas e influyentes del planeta. Pero el camino no estuvo nunca cubierto de rosas. El magnate se ha visto frecuentemente rodeado de rumores y controversias, y en particular durante los últimos años, a raíz de la alianza mediática entre la cadena Fox News y el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), que lo ha involucrado en varios escándalos y convertido en objeto de escarnio público de muchos comentaristas de izquierda.