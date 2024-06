Las 'influencers' Alba Domènech, más conocida en redes como 'Dulceida', y Alba Paul han anunciado este lunes cuál va a ser el nombre de la bebé que esperan. El embarazo de la pareja es uno de los que mayor expectación genera, pues, además de ser unos de los rostros más conocidos de las redes sociales, su relación sentimental ha sido seguida y comentada tras las idas, venidas y los momentazos amorosos.

Ya sabíamos que esperaban una niña, y que su nombre comenzaría por la letra 'A', como guiño a los nombres de sus madres (Alba Paul y Alba Domènech), pero cuál sería el nombre completo era una de las cuestiones que más curiosidad suscitaba entre sus seguidores. Las futuras mamás lo anunciaban este lunes por sorpresa, sin mucha ceremonia, con un mensaje claro, conciso y muy directo: «La bebé ya tiene nombre: Aria», junto con un 'reels' en blanco y negro en el que se ve a Paul besando la barriga ya abultada de Dulceida con una melodía de fondo.

El significado de 'Aria'

Ante las escasas explicaciones de las 'influencers', algunos de sus seguidores no han tardado en indagar en el porqué del nombre escogido. Lo cierto es que se desconoce qué les habrá hecho decantarse por 'Aria', aunque quizá ni siquiera hay un motivo en concreto. Aún así, es de destacar el bonito contexto que lleva consigo: la palabra 'Aria' viene del italiano y se asocia con una sensación de libertad y creatividad. Significa «aire» y, en el campo de la música, se refiere a una pieza solista de ópera, por lo que también puede ser utilizada como sinónimo de «canción» o «melodía».

Tal y como ha explicado Dulceida, se han quedado embarazadas mediante un proceso de gestación in vitro a través del método ROPA, fecundando los óvulos de Alba e insertándolos en el útero de Dulceida. «Con su óvulo, yo gestaba al bebé. Esa era la manera de que fuese de las dos. Tenemos mucha suerte porque ha sido a la primera. Estábamos nerviosísimas y todo salió fenomenal», dijo la 'influencer'. Las dos están centradas en disfrutar de esta etapa, y sin miedo al parto: «Estoy expectante y tengo mucha curiosidad y ganas de vivirlo. Mira que he escuchado de todo, pero no sé... me parece algo tan mágico...», comentó Aida Domènech.