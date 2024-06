El sorprendente desayuno que tomaba Letizia a las 3 de la mañana cuando presentaba las noticias

Antes de convertirse en la reina, Letizia Ortiz Rocasolano tenía una carrera exitosa como periodista. Durante su tiempo en televisión, Letizia tenía un horario muy exigente, especialmente cuando presentaba las noticias de la mañana. En esos días, su jornada laboral comenzaba en las primeras horas de la madrugada, y su desayuno a las 3 de la mañana se ha vuelto un tema de interés y sorpresa para muchos.

Según contaba la propia Letizia en el programa más 'cool' de lo 90, 'Lo + Plus', desayunaba platos densos para aguantar toda la jornada laboral, de intenso trajín debido a la actualidad. Y es que en muchas ocasiones no podía comer nada hasta que el reloj no daba las 16h o las 17h. Para tener la suficiente energía y no desfallecer de hambre, Letizia contaba en la televisión que solía cocinar y comer a las tres de la madrugada «merluza en salsa, caldillo extremeño... Y se trabaja de bien...», aseguraba la entonces periodista y futura reina.

Sus compañeros de plató y de profesión, sorprendidos, bromeaban con la revelación: «¿Con un buen tinto, no? Con la cantidad de calorías que da eso. Los primeros pasos de Letizia son siempre sudando».

Ahora la dieta de Letizia es muy distinta a la de entonces. Como contaba Carla Vigo, sobrina de la monarca, Letizia se toma la alimentación muy enserio y es altamente estricta con lo que se come en Palacio. «Se comen cosas sin grasa ni nada de eso», decía Vigo. Se dice que sigue la dieta 'Perricone', basada principalmente en alimentos poco procesados y priorizando proteínas, verduras y frutas...una alimentación bastante opuesta a la que llevaba la Letizia de hace veinte años.