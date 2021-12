La madre de Mario Biondo carga contra con Raquel Sánchez Silva

El programa Todo es verdad, presentado por Risto Mejide, se centró este miércoles en la investigación de la muerte de Mario Biondo. El 30 de mayo de 2013, el marido de Raquel Sánchez Silva fue encontrado ahorcado en el salón de su vivienda: el cámara de televisión tenía un pañuelo de seda por el cuello que estaba atado a una estantería de metal. Para tratar el tema, el espacio contó con Santina D’Alessandro, madre de la víctima, que desde hace ocho años intenta esclarecer las causas del fallecimiento de su hijo. La investigación del caso Biondo se cerró en España en 47 días, aunque en Italia se ha mantenido viva hasta hoy. Mientras que en nuestro país se determinó que era un suicidio, en Italia se estudia la posibilidad de que se trate de un homicidio.

Por primera vez en España Santina ha hablado en un programa de televisión y ha asegurado que «no fue un suicidio y mucho menos un accidente. En ninguna parte consta que fuera un accidente». La madre de Biondo se mostró muy tajante con la periodista: «No consta en ninguna investigación española ni italiana que fuera un accidente. Fue Raquel Sánchez Silva quien escribió un tuit de que había sido un accidente y esto ha sido lo que ha puesto en marcha que se utilice ese término». Además, criticó sus declaraciones en medios: «Este invento de que mis hijos de pequeños jugaban a asfixiarse es otra invención de Raquel. No es cierto. Mi hijo está muerto y no ha podido defenderse de estas acusaciones que se han publicado en la prensa».

«Raquel dio una rueda de prensa en el bufete de su abogado y le dijo a los periodistas lo que pasó aquella noche, mintiendo, porque la cronología que se ha publicado en España sobre la muerte son mentiras que luego se han cotejado», añadió visiblemente afectada. Eso sí, Santina quiso aclarar que no acusa a la periodista de la muerte de su hijo, sino de no colaborar con la investigación: «Nunca hemos dicho que Raquel mandara a nadie a matar a Mario. Yo siempre he dicho que ella no nos está ayudando a buscar la verdad». «En España, hemos presentado la solicitud de reapertura y Raquel se opuso en dos ocasiones. Si tú tienes la conciencia tranquila y no tienes nada que ocultar, ¿por qué te has alejado de la familia?», explicó en el programa de Cuatro.

🎥 Primera entrevista en España a la madre de Mario Biondo: "Su muerte no fue un accidente ni un suicidio"#TEVMarioBiondo https://t.co/LhQykJ68LX — Todo es verdad (@Todoesverdadtv) December 1, 2021

La italiana no entiende la actitud de la comunicadora: «Ella no quiere hablar más de Mario. Ya se ha olvidado de él, se ha alejado de nosotros incluso antes de que pasara nada. Si el trabajo se hubiera hecho bien en España, los asesinos de mi hijo estarían en la cárcel y no estaríamos aclarando que no fue un juego erótico. A mi hijo lo han matado y tenemos las pruebas». Por el momento Raquel ha guardado silencio en sus redes sociales sobre la emisión del polémico programa. En el mes de marzo del año 2019 la presentadora de Maestros de la costura tuvo que declarar ante los fiscales italianos. El programa de Mediaset Italia Le Ieni (Hienas) emitió las imágenes de su testimonio, donde perdía los nervios e incluso pedía «amparo» al magistrado.

En España se dictaminó que había sido un suicidio, pero las incongruencias en la investigación y la autopsia hicieron que su familia abriera una investigación en Italia, donde sigue abierta 8 años después. #TEVCasoBiondo ➡️ https://t.co/RVOpvUsOfO pic.twitter.com/Hr1QlZNBEq — Todo es verdad (@Todoesverdadtv) December 1, 2021

Uno de los momentos más tensos se produjo en su segunda declaración, cuando el fiscal italiano le preguntó si conocía al traficante Nacho Leonardi. Sánchez Silva lo negó, pero en ese momento se desveló que Biondo había hecho una copia de seguridad del móvil de la española en la que se podía ver que tenía al traficante en su lista de contactos, que se habían mandado mensajes e incluso llamado. «Yo, que soy ciudadana española, tengo que aguantar que me amenacen con investigarme en Italia, señor juez, no me parece justo». El magistrado le recordó que «nadie la está amenazando» e insistió en que respondiese a la pregunta. Al final, la periodista señaló que «no se acordaba».