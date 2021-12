Aunque no fue la ganadora, 'MasterChef Celebrity' tuvo en Verónica Forqué una estrella que brilló por encima de todas. Fue la auténtica protagonista de la edición por su carácter histriónico, sus nervios exagerados en las pruebas de exteriores y su particular espíritu zen con el que conquistó al público. Un programa que ha sido uno de los últimos proyectos de la actriz, quien ha aparecido muerta este lunes en su domicilio de Madrid, y que tuvo que abandonar a las puertas de la final por un cuadro de estrés y agotamiento.

«Hay que ser coherente y, si no puedo más, no puedo más», apuntaba la actriz en el plató del programa que terminó de emitirse hace dos semanas, aunque fue grabado hace unos meses. Aun así, Forqué se presentó en la final y aseguró que ya estaba casi recuperada. Shine Iberia, la productora del concurso (junto con RTVE), ha reaccionado con un mensaje en redes sociales: «Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz».

Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz. — MasterChef (@MasterChef_es) December 13, 2021

MasterChef Celebrity fue una ola de felicidad para la intérprete de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, según confesaba a Efe en una entrevista grupal hecha en Vitoria en septiembre. De hecho, fue la propia Forqué la que se empeñó en participar este año. «Me habían llamado hace un par de años y no me atreví. Este año tuve una intuición y la seguí y muy feliz de haberla seguido», contaba. En aquel evento los jueces (Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz) prometían una edición llena de risas y de personajes sorprendentes, en la que Forqué destacó por encima de todos.

Sin embargo, muchos fueron los telespectadores que, a través de redes sociales, cada semana criticaban o se mofaban de la actitud de la artista, que achacaban a presuntos problemas mentales. En el encuentro con Efe, Forqué reconocía que había perdido los papeles en ocasiones, siempre motivada por el estrés y la presión del concurso culinario más exitoso de la televisión. «Es que hemos perdido los papeles, todos, pero luego los hemos recuperado. Ha sido tan divertido... Allí todos éramos igual de desgraciados. Allí no te llevan la maleta, te la llevas tú. Es un programa donde la humildad está presente todo el tiempo, o eres humilde o fatal», contaba la actriz a los medios en Vitoria. A continuación, la reacción en Instagram del chef Jordi Cruz, jurado en este programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordi Cruz Mas (@jordicruzoficial)

Así, «cuando los jueces te dicen '¿Lo que tú has hecho quieres que lo probemos?' Y, claro, tú pierdes los papeles, pierdes tu lugar en el mundo. Te conviertes en una desgraciada con un mantel todo pringado, es muy humillante», aseguraba la actriz entre risas. Pese a los roces con sus compañeros, todos hablaban maravillas de ella tras el concurso. De hecho, uno de los últimos eventos públicos a los que asistió Verónica Forqué fue hace dos semanas en un particular desfile de su compañero de programa, el diseñador Eduardo Navarrete. «Se marcha una de las personas más puras que he conocido nunca. Descansa en paz, Verónica», ha publicado el rapero Arkano, compañero de concurso de Forqué.

En uno de los programas, en el que los concursantes invitan a sus familiares a cocinar, Forqué apareció con su hija, la polémica artista conocida como Virgen María que tuvo con el cineasta Manuel Iborra, con quien estuvo casada 34 años, hasta 2014. En el concurso Forqué habló precisamente de su separación en una conversación con su compañera, la presentadora Terelu Campos: «Es un hombre del que me separé hace seis años y que nunca jamás me ha vuelto a hablar, nunca. Se acabó porque él quiso que se acabara, porque yo le amaba, pero no le podía soportar, era un aburrimiento de vida, parecía una vieja de 80 años. Ahora estoy muy zen, tengo que encontrar el equilibrio», apuntaba la actriz.

Tras la separación, ha contado la artista en entrevistas con la prensa, sufrió una fuerte depresión que se vio agravada por el fallecimiento de su hermano, Álvaro Forqué, y de su madre. La India, según contaba también en MasterChef, donde soltaba palabras en sánscrito y en el que adoptó a Pepe Rodríguez como su gurú, ha sido siempre uno de sus refugios mentales y el lugar al que iba de vez en cuando para practicar meditación y para retiros espirituales.