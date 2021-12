'El último viaje de Rocío': las reacciones de Gloria Camila, Rocío Flores y Amador

El último viaje de Rocío, presentado por Jorge Javier Vázquez y con la presencia de Rocío Carrasco, repasó este martes en Telecinco parte de la vida de Rocío Jurado. Un programa especial en el que la hija de 'la más grande' supervisó el traslado de las pertenencias de la artista desde un almacén de Madrid hasta el plató donde se rodará En el nombre de Rocío. A lo largo de la tarde se pudieron ver distintas imágenes de Rocío Jurado a lo largo de su vida y artistas como Miguel Poveda, Lorena Gómez o India Martínez interpretaron algunos de sus grandes éxitos.

Un homenaje en el que Rocío Carrasco se sinceró una vez más y recordó a su progenitora: «He estado escuchando el programa y tenía razón en lo que decía, era muy exagerada, le hubiera encantado esta forma de trasladar los contenedores. Peor también era muy graciosa, te tirabas al suelo con ella», recordó melancólica. Además, la madrileña abrió uno de los contenedores transportados, que estaba repleto de trajes y vestidos de su madre, ante la atenta mirada de los colaboradores.

Como no se podía ser de otra forma, las reacciones de la familia a este programa especial no se han hecho esperar. Tras finalizar El último viaje de Rocío comenzó Ya son ocho, donde colaboran Gloria Camila y Rosa Benito. La joven, lejos de opinar sobre el especial, criticó la actitud de Rocío Carrasco: «Aquí la única que está cobrando es mi hermana por hacer este homenaje, por que estoy segura de que si no cobrase a lo mejor estos contenedores no se abrirían».

Rosa Benito llama a Amador Mohedano y este entra para hablar del homenaje a su hermana #YaSonLasOcho14D https://t.co/whMczC6sLC — Ya es mediodía - Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) December 14, 2021

Amador Mohedano también quiso entrar por teléfono en el magazine presentado por Sonsoles Ónega en este día tan especial. «Me emociono al ver tantas imágenes, la mayoría las he hecho yo con ella, no ha sido nada fácil. A nuestra familia no nos hace falta el dinero para que estemos en un homenaje para Rocío Jurado», aseguró el hermano de la cantante. Eso sí, quiso agradecer a La Fábrica de la Tele y los colaboradores su trabajo: «Me alegro porque hay una juventud a la que hay que enseñar quién era Rocío Jurado».

Imagen compartida por Rocío Flores.

Por su parte, Rocío Flores ha tenido un gesto en redes sociales muy relacionado con la emisión de El último viaje de Rocío. La hija de Antonio David Flores ha compartió la noche de este martes en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece junto a su abuela. Según apunta Lecturas, está previsto que la influencer colabore este miércoles en El programa de Ana Rosa, donde es posible que de su opinión sobre el homenaje.