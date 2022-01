Las reacciones al trío de Rosana, Álvaro y Sabela

Tal y como se había filtrado en redes sociales, este martes por la noche se confirmó que Álvaro, Rosana y Sabela eran los protagonistas del primer trío de la historia de la isla de las tentaciones. Todo comenzó con el tonteo entre las dos tentadoras y en un momento dado Sabela confesó al novio de Rosario que la mallorquina le atraía sexualmente. Las solteras, que decidieron dejarse llevar y comenzaron a besarse, propusieron a Álvaro y Nico «pasarlo bien los cuatro». El exfubolista no lo vio claro y optó por marcharse diciendo que no quería hacer daño a Miriam.

Lo que no esperaba el joven era que sus tres compañeros iban a continuar sin él. La palmesana no se lo pensó dos veces y fue a la habitación en la que estaban Álvaro y Sabela. Una noche de pasión que ha sido muy comentada en las redes sociales y que ha tenido reacciones de todo tipo. Lo que más ha llamado la atención a los usuarios ha sido el cambio de actitud de Álvaro, ya que por la mañana estaba llorando por su novia y unas horas después compartía sábanas con otras dos mujeres.

La mejor secuencia de la historia de La Isla de las Tentaciones. Sí lo digo.#LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/Lw7nBEaK9m — Tam (@tgvkamarra) January 4, 2022

Creo que ha sido el mejor capítulo de la historia de La Isla de las tentaciones. Han hecho un trío y he pasado más vergüenza que nunca. Gracias. #LaIslaDeLasTentaciones9 — Alex Chiner (@AlexChiner) January 5, 2022

- Yo veo la isla de las tentaciones por la trama.

- La trama. #TentacionesDBT8 pic.twitter.com/OKRm2xqFKH — Censurado (@JanoNano11) January 4, 2022

Quién m iba a decir q el primer rollo lésbico iba a ser entre Rosana y Sabela #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/HJv7HGBgOQ — Osiem 🍄 (@Mariamira_8) January 4, 2022

Rosana: "por cierto, Rosario, que con Álvaro genial, que ya te lo cuente él"#LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/iVoOnS14kG — judit 🌜 (@kidsontheslope) January 4, 2022

#LaIslaDeLasTentaciones9

Yo viendo el trio // Mi madre: "Pero este puterio qué es" pic.twitter.com/dWMMk2S9YK — HATEUNICORNS 🏴🐌🏴‍☠️ (@Blackisakolor) January 4, 2022

este programa tiene más giros argumentales q la casa de papel #laisladelastentaciones9 pic.twitter.com/qtYjn5NVO1 — ESTELA (@queenaletse) January 4, 2022

Y así es como la variante del COVID muta #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/oaY6F1r0ZY — Carmen RG (@Crg287) January 4, 2022

Alvaro llorando por rosario después de leer su carta // Alvaro preparandose para el trio con rosana y sabela #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/r1AGihHwkF — Lucia (@luciasotognlz) January 4, 2022

La jugada de Álvaro: su novia le ve en secreto, sale llorando. Cuando se va, se monta un trio. En la hoguera siguiente, no hay imágenes. #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/ytTTVFdpqE — Jordiriver (@jordi72river) January 4, 2022

Rosana también tuvo otro momento destacado la noche de este martes. La mallorquina, acompañada por Miriam, acudió a la hoguera de las chicas como tentadora de Nico y se vio las caras con la novia de este, Gal·la. «Todas las noches que no le ha dado ella a Nico se las he dado yo y lo hemos pasado muy rico», aseguró la tentadora. La joven se defendió y aclaró que «todo lo que ha hecho con vosotras se lo he enseñado yo».

Pero la sorpresa llegó cuando Rosana confesó a Rosario que se había acostado con su novio: «Con Álvaro genial, que ya te lo cuente él». La aludida se quedó muy sorprendida: «Me daría mucha vergüenza que hubiese tenido algo con esta chica, sí que la considero el polo opuesto a mí». La participante todavía no es consciente de que el joven ha participado en un trío, unas imágenes que podrá ver la semana que viene en la hoguera final.