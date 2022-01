Críticas a Jonathan, hermano de Cora, por su actitud en los platós de Telecinco

Jonathan Vaquero se ha convertido en uno de los protagonistas de la segunda edición de Secret Story. Aunque no participa en el concurso, el hermano y defensor de Cora ya es un habitual de los programas de Telecinco y sus intervenciones no dejan indiferente a nadie. Su última polémica ha sido la noche de este mismo domingo, donde el catalán se enfrentó a 'Love Yoli'. La colaboradora opinó sobre la relación de Cora con dos de sus compañeras y aprovechó para criticar a Jonathan: «Me parece maravillosa la relación entre Elena y tu hermana, de hecho tu hermana me gusta, pero el representante que han traído a mí no…».

El joven, al escuchar estas palabras, se levantó y se acercó a la tertuliana para responderle: «Es que a ti te tiene que gustar mi hermana, no yo guapísima. Aquí estamos para valorar el concurso de mi hermana corazón. Me calienta y los que somos de sangre caliente pues fluimos. Yo soy un tigre hambriento que al final te voy a devorar». Toñi Moreno, presentadora del programa, incluso se vio obligada a pedir a Jonathan que no se acercarse tanto a Yoli: «Estamos sentados así porque hay una pandemia, ya te lo he dicho».

Pero este no fue el único conflicto que ha vivido este fin de semana. El sábado ya se tuvo que ver las caras con Emma García, que también le abroncó en Viva la Vida. «Te voy a decir una cosa, la que manda aquí soy yo, lo digo por si se te ha olvidado. Voy a poner un poquito de orden para que tú digas ‘oye, quiero hablar a cámara’ y yo te dejo tu cámara para que hables, pero aquí la que controla y dice cómo van las cosas soy yo, que para eso me pagan», le reprochó la vasca. La suma de estos comportamientos ha llevado a los usuarios de las redes sociales a pedir que Jonathan no colabore más en los programas de Mediaset:

Jonathan, hermano de Cora, debería ser expulsado de #SecretNoche2 y de cualquier programa. Supera el límite de la mala educación con sus actos. No hace ningún bien en televisión. Si sigue ahí, crucemos los dedos para que no nos llevemos algún susto.pic.twitter.com/9gCJyT15Du — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 23, 2022

La culpa de que Jonathan esté tan subidito y se crea la estrella del programa la tienen los mismos programas que le dan tanto protagonismo a semejante ser. #SecretNoche2 — Pirata 🏴‍☠️ (@PirataGH) January 23, 2022

Jonathan cargándose el concurso de su hermana. Qué pena. #SecretNoche2 — Cristina Porta 🤍 (@Cris_Porta) January 23, 2022

¿Pero de verdad van a consentir que Jonathan continúe en plató con esa actitud? O sea, una cosa es el enfrentamiento normal de un plató y otra la manera en la que se está dirigiendo a Yoli que me parece lamentable. #SecretNoche2 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) January 23, 2022

Una de las primeras intervenciones de Vaquero en televisión fue en Sálvame diario, desde donde mandó un mensaje a «todas las mujeres de España»: «Aquí está vuestro conejito tatuadito». Por su parte Cora continúa su aventura en la casa ajena a la fama de su hermano. Parece que por el momento Jonathan continuará recorriendo los distintos platós de la cadena y es que, tal y como se puede comprobar en los distintos medios, su nombre genera una gran cantidad de titulares.