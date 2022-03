Carlos Sobera, muy duro con Nissy: «Has dicho que has visto a Adrián romper una puerta»

Gran tensión en la última gala de Secret Story, la casa de los secretos. Carlos Sobera se vio obligado la noche de este jueves a dar un toque de atención a Nissy, la última expulsada del programa. La exconcursante, que salió de la casa el domingo, ha estado criticando estos días a través de su Instagram al reality y ha asegurado que ha habido tongo en su eliminación. Además, ha dado detalles sobre su pelea con Adrián y ha dicho que el profesor dio un puñetazo a la puerta de 'el cubo'. Hay que tener en cuenta que existen muchas dudas sobre esta discusión, ya que el programa dejó de emitir en su canal 24 horas en el momento en el que se produjo el enfrentamiento.

El presentador, justo al comenzar la gala, le reprochó estas palabras y explicó la actitud de la productora. «Dirás 'qué tío más desagradable' y pues sí. Todos sabemos que cuando hay un reality se disparan los rumores. Suenan acusaciones de tongo. Tú has hecho acusaciones al programa de tongo con respecto a las votaciones y has llegado decir que has visto a Adrián rompiendo una puerta», comenzó el vasco en su discurso. «Un 44,5% de los votantes te eligió a ti, es decir, que más de 250.000 personas te eligió a ti», dijo tajante.

Respecto al enfado de Adrián, Sobera recordó un polémico momento que se vivió al inicio del concurso, en el que Nissy aseguró que Carmen había empujado a Elena en el baño: «Estoy por decirte que igual sí le viste, pero como viste en su momento a Carmen empujar a Elena», ironizó. Respecto al hecho de no emitir las imágenes del enfrentamiento, el comunicador aclaró que no es la primera vez que se toma esta decisión: «El programa tiene derecho de vez en cuando a no emitir imágenes que son de muy mal gusto. Son groseras, ofensivas, lo hemos hecho contigo, con Brenda, con Carmen... lo haremos las veces que sean necesarios para salvaguardar la dignidad del programa y del espectáculo».

¡Así ha sido la entrada de Alatzne al plató de @SecretStory_es! Bienvenida a este lado 👋 #SecretGala7 pic.twitter.com/2Et7SMiOPV — Zeppelin (@ZeppelinTV) March 4, 2022

Al margen de Nissy, Alatzne se convirtió este jueves en la última expulsada. La sanitaria se quedó de piedra y reconoció que no se esperaba abandonar la casa esa noche. Los malos resultados de audiencia han hecho que Secret Story se vea obligado a hacer dos expulsiones semanales, una el jueves y otra el domingo, para de este modo finalizar antes su emisión. Eso sí, este domingo habrá una sorpresa, ya que Belén Esteban entrará unos días en la casa para convivir con los concursantes.