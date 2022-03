Martín Berasategui acudió este miércoles a La Resistencia junto a su compañero, el también cocinero, David de Jorge. Los dos chefs se sinceraron con David Broncano y respondieron a las míticas preguntas del programa de Movistar+: «¿Cuánto dinero tienes en el banco?» y «¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?». Los invitados indicaron de forma bastante genérica la cantidad que acumulan en el banco: «Nos movemos en una horquilla entre los 80.000 euros de Belén Esteban y los 100 millones de Piqué», aseguró De Jorge.

Respecto a las relaciones sexuales, el también conocido como Robinfood sorprendió con su respuesta: «Y luego, lo de follar, tenemos el nabo como un pimiento del piquillo, a tope». Berasategui, en cambio, no opinaba igual: «En el tema sexual, el doble que ayer. Ayer nada, y hoy, nada de nada». Unas palabras que hicieron reír al público, a pesar de que Martín intentó aclarar que no eran broma: «No es un chiste, es verdad». Berasategui y De Jorge, además de ser grandes amigos, son socios desde hace muchos años.

En esta entrevista, como no podía ser de otro modo, también hablaron de su especialidad: la cocina. «Formamos un comando de bienestar porque Martín Berasategui dice que los cocineros somos transportistas de felicidad, una brigada de alegría», explicó David. Por su parte, el cocinero con 12 estrellas Michelin quiso remarcar la importancia de un buen equipo: «La gente piensa que los restaurantes son un nombre y un apellido. No, somos nosotros, y en ese nosotros es muy importante la sala, la sumillería y la limpieza, no solamente el cocinero».

Da gusto verles cocinar y hablar de comida, pero qué pareja cómica de sitcom nos hemos perdido.#LaResistencia @Berasategui @robinfood pic.twitter.com/ZUspQHyrTL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 9, 2022

Hace tan solo un mes Berasategui viajó a Mallorca para visitar al equipo de cocina y personal de sala de El Txoko de Martín, local que en el mes de mayo cumple su primer aniversario. «Vengo a ver a mis hermanos mallorquines y nuestro equipazo con el que incorporamos nuevos platos en la carta», explicó en aquel momento. El chef está muy ilusionado con este proyecto y es que, tal y como destacó, «estoy muy contento de estar a la altura de lo que espera el cliente mallorquín».