Para gustos, los colores. Y si no que se lo digan a José, un participante de 'First Dates' que sorprendió a muchos durante su presentación en el programa al comentar la peculiar decoración que luce su casa. «Me gusta mucho el cine y colecciono todo tipo de cosas relacionado con películas, sobre todo de terror y de zombis. Tengo toda la casa decorada, en mi casa tengo un museo, desde pequeño me ha gustado coleccionar», explicaba en un inicio.

«Cuando una cita va a mi casa flipa en colores, me cuesta explicarlo, la verdad», continúa José poco antes de explicar algo realmente sorprendente: «Además, tengo un ataúd en el pasillo. Me gusta, como el que tiene un jarrón chino en su casa… yo lo veo como algo decorativo, algo normal». Entendemos la cara de @Lidia_TorrentA 😅😱 #FirstDates9M ➡ https://t.co/WVToYCzqrN pic.twitter.com/vgBkfkv3hh — First Dates (@firstdates_tv) March 9, 2022 Lydia, una de las presentadores del programa, incrédula con lo que le había explicado José, decide mostrar al otro comensal las imágenes de la casa antes de pasar a la cita para ver cuál era su reacción. «¡Que fuerte! Pero ¿Para qué quiere eso ahí?», comentaba Sergio antes de conocer a José.