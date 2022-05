Nacho Palau recuerda sus inicios con Miguel Bosé: «Yo tenía 19 años y él 37»

Las semanas de convivencia han hecho que Nacho Palau por fin se haya animado a hablar de su relación con Miguel Bosé. El escultor ha explicado a sus compañeros de Supervivientes 2022 que no se esperaba la ruptura con el cantante y que han sido momento complicados, ya que ha pasado la mayor parte de su vida con el artista. «Cuando lo conocí él tenía 37 años y yo 19, yo me fui de casa en ese momento, por lo que he estado más con él que con mi propia familia», ha recordado emocionado.

Una relación de 26 años que finalizó en el 2018 y que afectó al valenciano: «Las cosas pasan y ya está, yo me vi desprotegido, estaba muy asustado, no entendía nada. Aunque las cosas las veas venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron». Además, sus diferencias a la hora de gestionar la custodia de sus hijos (dos con los genes y apellidos de Bosé y dos con los de Palau) han hecho que la ruptura haya sido todavía más dura: «Me ha costado remontarme de eso, sobre todo por mis hijos».

Mientras que el escultor apuesta porque vivan los cuatro juntos y ambos compartan la custodia, el cantante prefiere que cada uno esté con lo que tienen sus genes. «Cuando yo salga ellos tendrán vacaciones, estarán conmigo y estarán también en Madrid (refiriéndose a Bosé). Necesito hablar con ellos, me apetece», ha manifestado el concursante. Por el momento el músico ha preferido no opinar sobre la participación de su ex en el concurso de Mediaset; es más, cuando ha sido preguntado por el tema, ha pedido que no le vuelvan a llamar «jamás».

💥 Nacho Palau habla sobre su relación con Miguel Bosé y sus hijos.

▪︎ Lo hace con un respeto que es de admirar.

HILO [PARTE 2] #ConexionHonduras2 pic.twitter.com/KIeBWMcIon — •La Rana Verde• (@LaRana_Oficial_) May 1, 2022

Palau con su participación en Supervivientes ha dado el salto a la televisión, un nuevo proyecto profesional por el que estaría ganando unos 10.000 euros a la semana, tal y como ha informado Cadena Dial. El valenciano está muy ilusionado con esta nueva etapa y, por el momento, ha demostrado que es todo un superviviente. Además, parece que se ha ganado el cariño del resto de los participantes del formato, ya que hasta la fecha todavía no ha sido nominado.