La confesión de Lolita en 'Planeta Calleja': «Todos hemos probado la cocaína»

Lolita Flores y Guillermo Furiase protagonizaron el programa de Planeta Calleja emitido este miércoles en Cuatro. Madre e hijo viajaron junto a Jesús Calleja a la isla portuguesa de Madeira, una experiencia en la que ambos revelaron detalles de su vida. Una de las confesiones que más ha sorprendido ha sido la de Lolita, que aseguró que en su familia todos han «probado la cocaína». Aunque ambos manifestaron haber tenido siempre mucho cuidado con las drogas, la artista reconoció que la cocaína sí la han probado: «Todo el mundo ha probado la cocaína. Vas a una fiesta y te invitan. Pero no tienes el azúcar, la sal y la cocaína en la cocina. Eso es en las películas de narcos».

Es más, incluso reveló que su madre Lola Flores había fumado porros: «Sí, eso lo hemos probado todos y porros también. Lo probó mi madre, que ya está muerta hace 26 años, no lo vamos a probar nosotros». Eso sí, señaló que nunca ha probado heroína y recordó la triste pérdida de su hermano: «Mi hermano cayó, como cayeron muchísimos en aquella época. No hace falta ni hablarlo, porque tú ya te enteras. Vas creciendo y no quieres eso para ti».

La artista habló también sobre sus polémicas declaraciones sobre el feminismo: «Utilizo poco las redes sociales y en una entrevista dije que no era feminista, pero que soy una mujer que nunca le ha pedido dinero a nadie y que tiene un trabajo con el que se mantiene. No supieron hacerme la pregunta correcta o yo no supe explicarme». Además, manifestó que se siente muy mujer: «Soy mujer y por eso soy feminista a tope. Quiero que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, que elijamos si queremos abortar o no... lo que soy de verdad es demócrata, algo muy complicado en España».