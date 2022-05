Al menos cuatro países han acusado de falta de transparencia a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, por anular su puntuación alegando haber detectado irregularidades en los votos de seis jurados profesionales. En concreto, Rumanía, Georgia, Montenegro y Azerbaiyan han pedido explicaciones a los organizadores de Eurovisión por la decisión comunicada en el transcurso de la final del sábado en Turín, según la cual se procedía a reemplazar los resultados por los calculados por un algoritmo, tras haber detectado ciertas «irregularidades» en la votación. Según ha denunciado la televisión rumana en un comunicado, el portavoz del jurado rumano, Edei Marcus, no pudo comunicar directamente la puntuación como estaba previsto y asegura que la votación fue modificada sin justificación.

TVR ha explicado que el jurado rumano otorgó su puntuación máxima --12 puntos-- a Moldavia, valoración que UER modificó en favor de Ucrania. «TVR ha solicitado a los organizadores que nos proporcionen oficialmente las razones concretas por las que reemplazó la valoración del jurado rumano por una calculada de manera no transparente», recoge el comunicado de la televisión rumana, que advierte de que está dispuesta a «tomar medidas» en función de las explicaciones que les faciliten los organizadores del certamen. Por su parte, Georgia también ha denunciado los cambios en la puntuación de su jurado tras otorgar 12 puntos a Ucrania que pasaron a sumarse al marcador de Reino Unido. La emisora pública Georgian Public Broadcaster ha precisado además que la delegación georgiana no tenía interés en «manipular» los resultados de la competencia, ya que el representante de su país «lamentablemente», no pasó a la fase final.

Considera, no obstante, de «fundamental importancia» para el jurado nacional conseguir 12 puntos para un «digno concursante, que en este caso era el representante de Ucrania, que obtuvo una contundente victoria». Georgian Public Broadcaster ha asegurado que permanece en «comunicación activa» con la Unión Europea de Radiodifusión para conocer la explicación oficial de lo sucedido. Al igual que en el caso de Rumania y Georgia, los votos del jurado profesional de Azerbaiyán fueron anunciados por el representante de la UER, que otorgó 12 puntos al Reino Unido, en vez de a Ucrania como la televisión pública de este país asegura en un comunicado que sucedió. La Compañía de Radiodifusión Pública de Azerbaiyán halamentado el incidente y ha enviado a la organización de Eurovisión la lista de los países votados por su jurado profesional, según la cual Ucrania habría recibido los 12 puntos. «A los organizadores se les envió de inmediato una carta oficial que decía que publicaríamos en vivo los votos de nuestro jurado y después de eso se nos informó sobre irregularidades relacionadas con la votación de seis países durante las semifinales del jueves, incluido Azerbaiyán, pero no se nos proporcionó ninguna información desde el jueves hasta el día de la final», ha informado la televisión pública ITV en un comunicado recogido por el digital 1News.

ITV está a la espera de una respuesta oficial en relación con lo sucedido y, en función de ello, prevé dar nuevos pasos. «Esperamos que la situación que se ha presentado se resuelva pronto, y se mantenga la equidad», ha añadido. El cuarto país que ha pedido explicaciones ha sido Montenegro. La televisión pública RTCG ha garantizado que la votación del jurado se llevó a cabo en un «procedimiento regular» que fue «debidamente certificado» por lo que «no ven razón para sospechar de la existencia de irregularidad alguna». El equipo de Eurovisión RTCG señala que informará al público lo antes posible sobre toda la información que reciba por parte de la UER.