El descuido de Anabel Pantoja en 'Supervivientes': «Me las ha visto toda España»

El bikini de Anabel Pantoja le jugó una mala pasada la noche de este jueves. Durante la gala de Supervivientes, y completamente ajena a que se le habían salido los pechos, la concursante charlaba con Jorge Javier Vázquez cuando el presentador le alertó de lo que estaba ocurriendo: «¡Ay, Anabel! Ay, la teta, ¡la teta! ¡Qué te he visto las tetas!». En ese momento la sobrina de Isabel Pantoja se colocó la pieza de baño y bromeó con lo ocurrido: «Me las ha visto toda España».

Aunque no es la primera vez que Anabel sufre un descuido de este tipo, la escena ya ha corrido como la pólvora por redes sociales. Pero no todo fueron risas ya que la influencer ha vivido una semana complicada en Playa Fatal y es que que sufrió un accidente por culpa de un coco. «Tampoco voy a hacer un drama pero vamos, que lo que me ha dicho Anuar, menos mal que no me ha dado en la cabeza, si no me muero», explicó visiblemente nerviosa. Eso sí, por la caída se hizo algo de daño en la pierna.

Me meo con mi Pantojita y sus descuidos 😅 #SVGala5 pic.twitter.com/LLKwcvIi6o — GOSSIP BOY 🥭 (@JuanjoCotilla) May 19, 2022

La noche de este jueves Juan Muñoz, que se enfrentaba a Alejandro, Ignacio y Kiko, se convirtió en el nuevo 'parásito' de Playa Paraíso. El humorista, que fue el concursante menos votado, aseguró que está muy orgulloso de su paso por el programa: «Ahora estoy bien físicamente, he pasado muchas adversidades por culpa de la pierna, la gota, el golpe en las costillas... Ahora me siento un poquito mejor. Estoy muy contento de haber participado y haber compartido estos días con mis compañeros que son insuperables y haber aprovechado esta experiencia inolvidable que se llama Supervivientes». Ahora se enfrentará a esta nueva etapa del reality junto a Ainhoa Cantalapiedra.