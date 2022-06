Indignación con 'MasterChef' por su prueba de tartas nupciales

Una prueba de MasterChef 10 ha vuelto a indignar a la audiencia. Los concursantes tenían que preparar la noche de este lunes distintas tartas nupciales para un grupo de parejas que se va a casar en las próximas semanas. La elección de los novios por parte del programa ha molestado a los usuarios de Twitter, que han criticado que únicamente fueran parejas heterosexuales. Además, el enfado de los tuiteros ha sido mucho mayor ya que además este mes se celebra el Orgullo LGTBIQ+.

Por este motivo muchos seguidores del formato se han sentido ofendidos con este gesto y han querido expresar su opinión a través de las redes sociales. «Vaya diversidad» o «parece que solo se casan los heterosexuales» son algunos de los mensajes que se han podido leer en la conocida red social. Los usuarios también han bromeado con los postres que han presentado los participantes, ya que había algunas elaboraciones que poco o nada se parecían a la tarta de muestra y el jurado incluso calificó la prueba como «desastre».

#MasterChef10 Muy buena y representativa elección de personas que van a casarse 👌🏼 Viva la diversidad 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/vg7caz2DxW — David𓂀🏳️‍🌈✌🏼😷 (@dejotate) June 13, 2022

Hola @MasterChef_es, la próxima edición "bodas", por favor al menos 1 pareja LGTBI, existimos y también nos casamos. #MasterChef10 — Luisma (@LuismaEx) June 13, 2022

Una prueba de bodas en #Masterchef10, 5 parejas y las 5 parejas heterosexuales y blancos. Justo en el mes del Orgullo LGTBI, la diversidad del programa y de @rtve brilla por su ausencia.

¿En nuestra sociedad solo hay heteros y blancos? ¿Es la tele de todos o la de los ultras? — Pablo Tortajada (@PabloTortajada) June 13, 2022

La prueba de las tartas luce tal que así: #MasterChef10 pic.twitter.com/RiiJOley3t — Blanca♈ (@blancaaa30) June 13, 2022

La tierra antes del calentamiento global // La tierra después del calentamiento global. 🤣🤣🤣#MasterChef10 pic.twitter.com/1yoxllKtey — Miki (@mvilageliu) June 13, 2022

Además, este lunes se despidió de MasterChef 10 Yannick. «Prefiero tomarme todo lo positivo que he ganado aquí, que centrarme en lo que no pudo ser. No todo sale siempre bien y no pasa nada, como persona nunca dejas de aprender. La cocina es muy bonita y me gustaría dedicarme a ella en algún momento», expresó el concursante. El programa del lunes también contó con una visita muy especial, la de Florentino Fernández, que animó a los aspirantes con sus bromas y buen humor.