Joaquín Prat se despide de 'Cuatro al día': «Se queda en las mejores manos»

Joaquín Prat será el encargado de presentar a partir del lunes Ya es mediodía tras la marcha inesperada de Sonsoles Ónega. Aunque en un primer momento iba a emprender esta nueva etapa a partir de otoño, finalmente Mediaset ha decidido adelantar su incorporación al formato de actualidad. De este modo el periodista dirigirá el conocido como 'club social' de El programa de Ana Rosa y, a continuación, arrancará con Ya es mediodía. Pero este no es el único cambio que afecta a Joaquín ya que, tal y como ha trascendido, finalmente ha decidido abandonar Cuatro al día.

Nada más conocer que iba a sustituir a Sonsoles, Prat pidió una reunión de emergencia con la directiva del grupo de comunicación para anunciar que dejaba este espacio, que conducirá Ana Terradillos. El comunicador ha dedicado este viernes unas palabras de cariño a su compañera: «Espero que Cuatro al día te dé tantas satisfacciones como me ha dado a mí y espero que disfrutes de esta nueva etapa tanto como la he disfrutado yo. No tengo ninguna duda de que Cuatro al día se queda en las mejores manos». Por su parte, Terradillos se ha despedido de su trabajo como sustituta de Ana Rosa Quintana.

«Ha sido un verdadero honor ocupar esta silla, la silla de la reina de las mañanas. Gracias a ustedes por haber seguido el programa y haber confiado en nosotros. Me van a seguir viendo, pero en otro sitio», ha indicado visiblemente emocionada. Atresmedia Televisión anunció este lunes, para la sorpresa y el enfado de Mediaset, el fichaje de Ónega para un nuevo proyecto que verá la luz la próxima temporada en Antena 3. El grupo de comunicación informó de que la escritora se incorpora «al amplio y prestigioso equipo de profesionales» de Atresmedia siendo, «en la actualidad, una las presentadoras más reconocidas y valoradas por los espectadores».