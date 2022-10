Agoney (OT 2017), Alice Wonder, Alfred García (OT 2017), Twin Melody o la banda Meler figuran entre los dieciocho artistas seleccionados para participar en el Benidorm Fest, y solo uno, del total de aspirantes, tendrá billete para representar a España en el Festival de Eurovisión 2023, que se celebrará en Liverpool (Inglaterra) el próximo 13 de mayo. Inés Hernand, presentadora de las galas de "Benidorm Fest 2023" junto a Mónica Naranjo, ha dado a conocer el nombre de los 18 candidatos -y de un cupo de reserva por si alguien enferma o no quiere ir finalmente al festival- que irán al Benidorm Fest. Tras esta prueba, solo será uno el que represente a España en la próxima edición de Eurovisión. Los representantes seleccionados son: Agoney (OT 2017), E' Femme, Fusa Nocta, Blanca Paloma, Aritz Aren, Rakky, Alfred García (OT 2017), Sofía Martín, Alice Wonder, Famous (OT 2018), Megara, Vico, Twin Melody, José Otero, Karmento, Sharonne, Meler y Siderland.

En el caso de Blanca Paloma, esta sería la segunda vez que asistiría al certamen tras quedar el pasado año en quinta posición. Y para el cantautor catalán, Alfred García, de ser el ganador del Benidorm Fest supondría la segunda vez que iría al Festival Europeo de la Canción tras haber participado con Amaia en 2018. En cuanto a edades y estilos, las candidaturas son para todos los gustos ya que hay una amplia diversidad musical: desde el pop más comercial, a las baladas, el folk o el flamenco. También hay fusión, rock y hasta sonidos latinos. Sobre la selección de los candidatos, este año destaca no solo la presencia de cantantes profesionales, sino que también se han escogido otras propuestas de comunidades amplias como la red social Tik Tok. De las 876 candidaturas recibidas, el equipo de expertos, a diferencia del pasado año, que eligió 14, ha escogido 18 candidatos debido al alto nivel de las propuestas. Este sábado, en horario de máxima audiencia, tendrá lugar la gala promocional de los elegidos en La 1 y en RTVE Play. Una vez conocidos los nombres y las canciones que defenderá cada uno, llegará el certamen musical, que se celebrará entre los meses de enero y febrero de 2023 en la ciudad valenciana. El 19 de enero dará comienzo, el 31 de enero será la primera semifinal, el 2 de febrero la segunda semifinal y el 4 de febrero la final.