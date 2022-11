Nueva expulsión en MasterChef Celebrity 7. Xavier Deltell se despidió de sus compañeros tras no lograr superar la prueba de eliminación: «Vine a divertirme y me he divertido un montón», aseguró el aspirante a chef, que no esperaba llegar tan lejos en el reality. Pero la noche dio mucho más de sí, ya que contó con la visita de la Terremoto de Alcorcón, Lucía Dominguín y Susi Caramelo. Precisamente esta última protagonizó uno de los momentos más comentados del programa.

La humorista explicó lo que significa 'pibonexia', término que usa de forma habitual tanto en sus redes sociales como en sus apariciones televisivas. «Es lo que le pasa a Jordi: es alguien que cree que está más bueno de lo que está», dijo Susi entre risas. Unas palabras que hicieron que el miembro del jurado asegurase que el verdadero 'pibonéxico' de la edición es Manu Baqueiro, mientras daba a entender con sus gestos que no está de acuerdo con la afirmación de la cómica. La emisión también estuvo marcada por la discusión entre María Escoté y Daniela Santiago. La intérprete de Veneno vivió un tenso enfrentamiento por su actitud la semana pasada al imponer salvar a su amiga Lorena Castell, algo que le han reprochado el resto de celebrities. «Con lo rencoroso que es Manu, va a querer su vendetta conmigo. Estoy esperando con las uñitas afiladas», comentó Daniela. «La que realmente estaba en apuros era yo. Estaba hundida, fatal. Me derrumbé por todos los cálculos que había que hacer», intentó defender la colaboradora de Zapeando. Hoy despedimos de las cocinas de #MCCelebrity a @Xavierdeltell tras un reto intenso en el que se ha entregado hasta el final https://t.co/eeyJSoRveW pic.twitter.com/TIzPwcM1ur — MasterChef (@MasterChef_es) November 8, 2022 Momento en el que María Escoté criticó la forma de actuar de su compañera: «Me parece feo que digas 'o Lorena o nadie', sinceramente te lo digo. Tuviste suerte de que no había una persona con carácter ahí arriba. No me parece bien, me pareció un gesto egoísta», le reprochó. «Tenía la posibilidad de plantarme o de barrer hacia donde yo quería. Barrí para salvar a la persona que vi menos favorecida», respondió Santiago. Un argumento que no convenció a María, que cada vez se siente más alejada de la malagueña: «Ahora estoy descubriendo cosas que no son tan afines a mí. En estas últimas semanas, no estamos fluyendo como deberíamos».