La visita de María Pombo este pasado martes a La Resistencia ha sido de lo más patriótica. Y es que la conocida influencer sorprendió a David Broncano con una surrealista petición nada más pisar el escenario del programa de Movistar+. «¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno de España para que me sienta más cómoda?». pidió nada más entrar. El presentador se mostró muy sorprendido con lo que le estaba pidiendo la invitada: «Quiero que me lo pongáis a tope porque me siento más yo, como si estuviera en casa», aseguró.

Y es para la influencer poner el himno de España es algo que, no solo le resulta «cómodo» y «normal», sino que, además, en su vida diaria se utiliza en momentos tan destacados como en las bodas. «En las bodas de mi entorno es normal ponerlo en la consagración. Yo quería uno melódico, con violines y todo, aunque apenas se reconoce. Y me pusieron uno de YouTube, ya empezado, que se paró y era el himno más fuerte que podía sonar», relató Pombo.

«Pero, ¿que tú también pusiste el himno de España en tu boda?», preguntó un perplejo Broncano. «Claro, pero si te estoy pidiendo el himno de España para entrar, ¿cómo no lo voy a poner en mi boda?», contestó. «Y si un día os divorciáis, pondréis el de Catalunya, ¿no?», bromeó el conductor del espacio. Finalmente, y tras bromear con ella poniendo la sintonía de Mercadona, comenzó a sonar el himno español entonado por Bisbal para recibir a la invitada de la noche.

Fue en ese momento cuando también aprovechó para asegurar que su entorno la considera «rojilla», aunque hay otro sector que la denomina «facha». «Estoy en un nivel intermedio para todo. Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha. Hay gente de mi entorno, no mis amigos, que piensa que soy rojilla», comentaba Pombo. «Tengo un bando que me odia que son los rojazos y otro bando que me odia que son los súperfachas», continuaba. Broncano, dentro de su asombro, bromeó y le dijo: «Me gustaría ver a tus amigos comunistas: un concejal del PP que no le parecen mal los gais». La influencer quiso zanjar el tema asegurando que «todos sabemos de que pie cojeo».

La sorprendente respuesta a la pregunta de sexo y dinero

David Broncano siempre pregunta a sus invitados cuánto dinero tienen en el banco y su clásica pregunta sobre sus relaciones sexuales en el último mes. Bombo sorprendió con una respuesta que nadie esperaba. «Prefiero decirte las veces que he hecho caca en este mes que las relaciones sexuales». Y añadió: «De hecho es que soy virgen». Broncano quiso dejarlo ahí, consciente de que la influencer no le iba a dar más titulares sobre el asunto.

En cuanto al dinero, el presentador fue todavía más claro: «Estás forrada, María». La creadora de contenido ha tirado balones fuera comentando que todo su dinero lo ha invertido en todos los regalos que le ha llevado al programa, un viaje al Caribe para dos personas y cena de tortilla de patata para todo el público. Todo suma más de dos mil euros. Con esta respuesta, la influencer tampoco ha querido contar cuánto dinero tiene en el banco, ni siquiera una cantidad aproximada.

«Pero tú ya estabas forrada de siempre. Tú no has pisado un cercanías», le ha comentado Broncano. «¿Qué no? ¡He ido en metro todos los días! Siempre hemos vivido muy bien pero sin lujos, yo no he viajado en un avión hasta que me hice influencer. Mi padre era creativo, hacía publicidad, pero se quedó en paro durante tres años y luego abrió un restaurante y le va bien. Mi madre trabajaba pero lo tuvo que dejar por su enfermedad. Nunca me ha faltado de nada pero mi madre era mileurista y mi padre algo más», explicó.