A pesar de que no son una pareja que se deje ver mucho ni que de mucho de que hablar, la realidad es que la cantante Aitana Ocaña y al actor Miguel Bernardeau son una de las parejas del momento. Con un éxito profesional que ha ido aumentado sin parar, se han embarcado en un nuevo proyecto, esta vez los dos juntos, llamado 'La última'. Precisamente este nuevo programa les ha llevado al plato de 'El Hormiguero', donde además han hablado sobre algunos momentos que han vivido como pareja.

Pablo Motos ha querido saber cómo se conocieron y en un momento de complicidad Miguel ha señalado a Aitana, que ha tenido que reconocer que fue ella la que se fijó primero en él y que lo empezó a seguir en Instagram. «Vi a Miguel en Élite y me gustó, por lo que le busqué en Instagram y le escribí para quedar a cenar», ha recordado la cantante.

Dani Fontecha trae los trucos más virales para triunfar #AitanaMiguelEH pic.twitter.com/TxToS8WB9r — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 30, 2022

Sobre esa primera cita ninguno de lo dos tiene un muy buen recuerdo. «La primera cita fue fatal. Yo tiré la copa por encima de la mesa... De hecho, yo salí pensando que ya no nos íbamos a ver más. Salimos del restaurante y todo el mundo comenzó a reconocernos porque justo era el boom de OT y de Élite. Yo recuerdo que me metí en el taxi y salí pitando», ha contado Aitana. Por su parte el actor, se ha reído y ha recordado que esa «ha sido la única vez en mi vida que no he cenado nada».

Su nuevo proyecto

La verdad es que a la pareja es bastante celosa de su intimidad y muy pocas veces se les ha podido ver juntos en un mismo plató de televisión. 'La última', que podrá verse en Disney+ a partir del 2 de diciembre, ha hecho que los dos hayan tenido que separar su vida de pareja durante la el rodaje del proyecto. «Fue complicado porque realmente él y yo no somos muy de hablar de nuestra vida privada. Sí que alguna vez hemos puesto fotos juntos, pero no como algo que hagamos muy normalmente. Pero luego nos contaron cómo era el proyecto y no pudimos decir que no. Y nosotros hemos sabido separar lo personal de lo profesional», ha remarcado Aitana.

Así llevan la vida personal y profesional @Aitanax y Miguel Bernardeau #AitanaMiguelEH pic.twitter.com/5rAIX6tbvM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 30, 2022

'La última' es la historia de dos jóvenes, Candela y Diego, que luchan por abrirse camino. Candela, interpretada por Aitana, es una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia una noche cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego, interpretado por Miguel, un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional.