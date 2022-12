Patricia Conde acusa a 'Masterchef' de manipulación y consumo de drogas

Patricia Conde ha vuelto a cargar duramente contra MasterChef Celebrity. La presentadora, que se quedó a las puertas del duelo final, ha recurrido este jueves a las redes sociales para criticar el formato y a algunos de sus compañeros, aunque después se ha arrepentido y ha editado la publicación. En el texto inicial, la comunicadora justificaba su actitud en la prueba de exteriores y lanzaba un dardo a dos de los aspirantes a chef: «En mi vida me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena, pero no idiota. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto».

Además, también lanzaba un mensaje tajante: «Todo en TV es mentira». La periodista, además, ha querido criticar la gestión de las redes del programa estos días: «Jefa, dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. En plan, 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo que no van a ser muy duros'». Hostia que patricia conde ha añadido cosas a lo que puso en la foto :_ no había leído esto pic.twitter.com/TtSKrGx6vd — Blake (@blakeeg_) December 1, 2022 Finalmente, ha decidido borrar estas palabras y ha compartido un mensaje mucho más neutro sobre su paso por el reality: «Soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido, como lo que habéis visto en los 12 programas de esta y en las demás ediciones. Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así, como habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y sobre todo que prefiero reírme de mí misma antes que ofender a un compañero. En fin, que muchísimas gracias a todos.». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Conde (@paticonde) Este martes Lorena Castell entró en la historia del programa tras batirse en duelo con Manu Baqueiro, el otro finalista de la edición. Después de doce semanas tras los fogones del concurso de cocina, los dos finalistas lo dieron todo y sacaron su lado más personal. La colaboradora de Zapeando hizo un menú para rendir homenaje a su hermano y a su hijo, que le estuvieron acompañado durante la última prueba. De entrante, la presentadora catalana hizo un suquet thai de gamba roja; el plato principal fue fabes cremosas con almejas y el postre lo denominó eclipse lunar con lichis y rosas, unos platos con los que consiguió alzarse con el primer premio.