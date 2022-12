La tradicional campaña publicitaria de Campofrío por Navidad, que lleva el título de «La Herencia», invita este año, a través del humor, a reflexionar sobre el mundo que se le dejará a las nuevas generaciones con un anuncio plagado de caras conocidas para el gran público y dirigido por cuarta vez por el director Daniel Sánchez-Arévalo. Entre las caras conocidas que aparecen en el spot de esta Navidad están Iker Casillas, Tamara Falcó y, también, la actriz mallorquina Clara Ingold.

«Teniendo en cuenta los acontecimientos que nos rodean, imaginemos que hoy mismo tuviéramos que hacer testamento: ¿qué clase de legado dejaríamos?». Partiendo de esta hipótesis, la empresa cárnica ha presentado este miércoles su spot que apela al coraje como el mejor legado moral para afrontar cualquier situación incierta. La crisis energética, la guerra, la amenaza nuclear, la inflación o el cambio climático, son algunas cosas que han provocado que la incertidumbre se haya instalado en nuestras vidas con la sensación de que nuestro entorno colapsa, lo que nos quita las ganas «de algo tan nuestro, como disfrutar de la vida», aseguran desde Campofrío. «La idea inicial con la que arranca cada anuncio es muy breve y no muy diferente a la original», ha explicado Javier Portillo, director de marketing de Campofrío. «Pensamos en qué cosas ponen en peligro esa manera de disfrutar tan particular que tienen los españoles. Siempre buscamos una idea que sea mejor que la del año anterior», ha agregado.

La Herencia es una idea original de las directoras creativas Mónica Moro y Raquel Martínez, responsables de las anteriores propuestas navideñas de la marca. A la hora de elegir los temas candidatos a un posible anuncio, ambas explican que «hay una intención de elegir qué puede resonar o empatizar más con la audiencia». «Intentamos abordar muchas temáticas y llegar a muchas generaciones haciendo una especie de resumen del año, y lo llevamos hacia un lugar positivo mezclado con humor», apunta Moro.

Bajo el lema «Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar la vida», el anuncio protagonizado por Antonio de la Torre (segunda vez que participa) cuenta con la participación de un poliedro de rostros conocidos como: Tamara Falcó (que se ríe de ella misma en el anuncio diciendo que ha perdido la fe «en la pareja»), Maribel Verdú, el escritor Juan Gómez Jurado, los humoristas Edu Soto; y Alberto Casado y Rober Bodegas de Pantomima Full, periodistas Mónica Carrillo o Roberto Brasero. Todos se autoparodian en su paso por la Notaría ficticia de Carlos Areces y Mariona Terés para dar fe del legado que desean dejar a las próximas generaciones.

«Cuando me llamaron para hacer este ‘spot’ que mezclaba emociones, sentido del humor (que no puedo practicarlo en mi trabajo), el ser ‘actriz’ y la comida; la verdad es que no me lo pensé ni dos veces. Me ha parecido una experiencia estupenda, ya no solo por el rodaje, sino por la lectura del mensaje tan aspiracional que estamos mandando», ha asegurado Carillo. El anuncio de 2022 la marca acaba con la mirada infantil de la actriz Luna Fulgencio (quien participa por primera vez en un anuncio navideño), y hace reflexionar a los protagonistas sobre la necesidad de afrontar cualquier situación incierta con coraje: «¿Sabéis qué herencia nos hará ricos de verdad? Eso que teníais cuando nos trajisteis a este mundo», les explica.

Igual que hacen otras compañías como Loterías y Apuestas del Estado, Coca-Cola, Freixenet, la empresa de productos cárnicos lleva ya doce años creando su anuncio navideño que suelen protagonizar distintos artistas españoles, dirigidos por cineastas como Daniel Sánchez Arévalo, Paco Plaza, Isabel Coixet o Álex de la Iglesia.