Samantha Hudson se sienta en el 'chester' de Risto Mejide: «Soy súper sexy»

Risto Mejide recibe este martes en 'Viajando con Chester', en Cuatro a las 22.50 horas, a dos jóvenes talentos que son referencia para muchos: Marc Márquez y Samantha Hudson. Con ellos hablará sobre las luces y sombras del éxito. En los avances del programa ya se puede ver como la mallorquina se sincera con el presentador y le confiesa lo que ha confirmado en su vida: «Que soy súper sexy», le dice. A lo que él le contesta: «Eres súper inteligente». Y ella responde: «Hace falta ser muy lista para hacerse tanto la tonta».

Además, Samantha Hudson ofrecerá una interesante reflexión sobre la sociedad y el mundo que le rodea y en el que ha crecido. «Me atrevería a decir que todo está mal», comentará la artista. También contará cómo fue su infancia en Mallorca y la etapa del colegio. «Cuando llegas a clase te piden que moderes tu amaneramiento, que cambies tu lenguaje... Me lo han pedido a mi y a mucha gente. A mi me salió muy bien porque he sido muy apañada, pero podía haber sido una catástrofe», asegura. Por otra parte, el presentador le preguntará por los abusos sexuales que confesó hace un tiempo haber sufrido durante su infancia.

El otro invitado al chester de Risto será el ocho veces campeón de motociclismo, Marc Márquez, que le confesará lo que es «estar en lo más alto y bajar al infierno». Además, hablará de sus inicios en este deporte, de cómo su admiración por Valentino Rossi se fue transformando poco a poco en fuerte rivalidad y del calvario que le ha supuesto su historial de caídas y lesiones, que le han llevado a pasar más de 10 veces por quirófano.

El piloto se rompió el húmero a principios de 2020 y el arrastre de su lesión casi sonaba a retirada, teniendo solo 29 años actualmente. «Ahora estoy bien, pero antes de la última operación, la retirada era una opción. Vienes de tocar la gloria y pasas al infierno», le dirá Marc Márquez a Risto Mejide.