Qué fue de Paloma López, antigua azafata de 'La Ruleta de la Suerte'

La ruleta de la suerte es uno de los programas más longevos de Antena 3. Presentado por Jorge Fernández, el concurso siempre cuenta con una azafata de apoyo que sirve para animar al público y destapar las letras de los panales. Paloma López ha sido una de las que ha ocupado más tiempo este puesto, y es que acompañó al modelo durante los años 2004 y 2015. La alicantina decidió dejar su carrera en televisión para acompañar a su marido, el futbolista Borja Fernández, en su etapa en España y Asia. Actualmente López es una reconocida influencer en redes sociales y se ha centrado en su trabajo como modelo y actriz.

Con más de 23 mil seguidores, comparte en Instagram su día a día y sus rutinas de belleza, además de su trabajo en el mundo de la interpretación. Paloma ha aparecido en series como El chiringuito de Pepe o Ella es tu padre, aunque la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en el teatro en obras como La casa de Bernarda Alba, Dos mujeres y Dependientes. Al margen de su faceta como actriz, López está licenciada en Diseño Gráfico y ha estudiado Diseño de Interiores, unos conocimientos que muestra en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙋𝙖𝙡𝙤𝙢𝙖 𝙇𝙤́𝙥𝙚𝙯 (@palomalopez)

Parte del éxito de La ruleta de la suerte son sus concursantes. El verano pasado una mallorquina conquistó a la audiencia con su particular abecedario de Rosalía. Arrancó con la «'a' de altura» y empezó a encadenar las palabras del tema Abcdefg de Rosalía: «'C' de coqueta», «'H' de Honduras», «'O' de Orquídea»... Con la «'M' de Motomami» y la «'T' de Titánica». El homenaje empezó a circular por redes sociales y la propia artista lo compartió en su perfil de Twitter. «No esperaba que tuviera tanta repercusión. Esperaba que mis amigos y tal lo comentaran pero lo de Twitter y todo lo que ha pasado no me lo imaginaba», reconoció la propia Maria Pons.