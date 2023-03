La emotiva llamada de Rafa Castaño a sus padres tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’: «Papá, ¿te has muerto?»

Rafa Castaño hizo historia en Pasapalabra. El periodista sevillano ha ganado este jueves un total de 2.272.000 euros en el bote, el mayor premio de la historia del concurso de Antena 3, tras vencer el duelo de 'El rosco' al burgalés Orestes Barbero. Ambos concursantes han coincidido en la prueba final del programa de Atresmedia hasta en 197 ocasiones.

Rafa completó 'El rosco' y después de responder a la última pregunta, correspondiente a la letra 'Z', lograba el premio. «Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos», preguntó el presentador Roberto Leal. Zabro, contestó correctamente Rafa, lo que le ha valido para hacerse con el deseado bote de Pasapalabra. Un momento en el que se hundió el plató.

De hecho, Roberto Leal le instó a hacer su primera llamada como ganador de Pasapalabra, Rafa pidió que marcasen el teléfono de su padre y, al descolgar y contar la buena nueva, solo hubo un sepulcral silencio. Una reacción que hizo titubear el propio Rafa. «A ver, de entre todas las personas que te han acompañado en este tiempo, no sé a quién se lo quieres comunicar primero. Ahora tienes que contárselo a tu familia, que no tiene ni idea de lo que ha pasado», le dijo el presentador. A lo que Rafa lo confirmaba con un: «Son siempre los que están ahí, preguntándome por WhatsApp cómo ha ido».

A continuación descolgaba el padre de Rafa. «Oye, papá. ¿Qué te iba a decir?», le dijo. «Dos cositas. La primera, que llego en el AVE de las nueve, ¿vale? Llegaré más tarde. La segunda, que he ganado 2.272.000 euros», anunciaba entre lágrimas. Una noticia que dejó al padre sin palabras, tanto que Rafa le dijo: «Papá, ¿te has muerto?».

«No, no. Estoy vivo. Está mamá aquí conmigo», respondió. «¿Y se ha enterado mamá? A ver si se lo tengo que explicar otra vez», preguntó el ganador. «Claro que me he enterado», se escuchaba a la madre también muy emocionada. «Pues nada, que ya no tengo que coger tanto AVE a Madrid», insistía el ganador. Entonces, Roberto Leal interrumpía la escena para preguntar a los padres del concursante cómo se sentían ante una llamada de este tipo. «Claro, estas llamadas son las que interesan», bromeaba el padre. «Vosotros sabéis mejor que nadie las horas que ha echado Rafa. Me consta que lo habéis vivido con mucha tensión», explicaba el presentador. «Estamos orgullosísimos de él y esperamos darle un abrazo muy fuerte ya mismo», aseguró.