Nuevo momentazo en First Dates. El programa de Carlos Sobera ya se ha convertido en un clásico de la televisión por sus participantes y por los momentos memorables que dejan. Una de las citas más desastrosas del reality de Cuatro se ha hecho viral en TikTok, y es que la sinceridad de dos de los comensales ha dejado sin palabras a los usuarios de la conocida red social. Una vez finalizada la cita, desde producción les hicieron la pregunta rutinaria de si querían volver a quedar.

Aunque suele haber respuestas de todo tipo, una de las concursantes sorprendió con sus duras palabras: «Prefiero estar muerta que quedar contigo. Te lo digo con cariño». El chico, que no pudo disimular su cara de sorpresa, aseguró que él tampoco quería repetir la cita: «Yo la verdad que contigo tampoco. No me extraña que no hayas tenido novio nunca, las formas te fallan mucho». Un incómodo momento que ha sido muy comentado en redes. «Cómo le dice eso a alguien» o «loca me quedo con esta mujer» son algunas de las críticas de los usuarios.

First Dates es uno de los programas que más dudas genera. La mallorquina Vicky Sergio reveló en sus redes sociales cómo fue su experiencia en el formato de Mediaset: «Un día rellenamos el formulario bromeando. Y al cabo de un mes me llamaron. A partir de entonces, la gente de First Dates se puso en contacto conmigo para mandar mis datos y un vídeo. Poco después, me volvieron a llamar un lunes para grabar un jueves». La joven, además, animó a presentarse al programa: «Te guste o no tu cita, te lo puedes pasar muy bien. Tuve suerte de comer a las 15 horas y tenía hambre. La comida está buenísima».