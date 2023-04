No es la primera vez que va y no parece que esta sea la última. Miquel Montoro ha vuelto este martes (por tercera vez) a 'La Resistencia', donde ha explicado sus últimas aventuras al presentador David Broncano. Como no podía ser de otra forma, el inicio de la entrevista ha estado protagonizado por la granja i 'el berenar'. Solo entrar, Montoro ha asegurado a Broncano que venía cansado, ya que había tenido que dar de comer a los animales por la mañana. «Vengo cansado, he tenido que dar de comer a los animales esta mañana y a las 4 horas ya tenía a una cerda que ya se comía la ventana del cuarto», ha dicho. «Les gusta comer pronto, como a mí». Ante la pregunta de que era lo que más le gustaba para desayunar, Montoro ha dicho que hay muchas cosas que le gustan, como por ejemplo unos callos.

Pero aquí no ha acabado el tema de los animales, que forman una parte esencial de la vida del mallorquín. «Despertarme y no ver un cerdo que se come algo...», ha dicho al presentador, que ha seguido el discurso diciendo que lo entendía porque los «gorrinos son muy graciosos». Dejando de lado la broma, Montoro ha confesado que le cuesta dejar a sus animales y que él los llevaría por todos lados, pero que no es posible. «No los puedo traer a Madrid». El desayuno de los campeones.



Qué gusto da ver a Miquel sonreír hablando de lo que come. pic.twitter.com/CgUXwYRRIs — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 11, 2023 Desde su primera aparición, la vida pública de Montoro ha crecido exponencialmente y esto ha venido de la mano de algunos viajes. Uno de los que más ha sorprendido al presentador ha sido el de Silicon Valley. A parte de la experiencia que vivió, y de admitir que la experiencia se le hizo muy larga, el mallorquín ha vuelto a poner el eje en la comida. «Muy mala, pero muy muy mala. Es una cosa que no se puede comer». «Te digo una cosa, llegué a comer verdura», ha dicho riendo Montoro. Tenemos un trato, Miquel.



La temporada que viene celebraremos el 18 cumpleaños 🤝🏻 Traeremos gorrinos, sobrasada, navajas, motores...Lo que quieras. pic.twitter.com/WGbcHfAe3l — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 11, 2023 El mallorquín le ha dicho a Broncano que la próxima vez que venga al programa intentará traer a uno de sus cerdos, para que el presentador practique para cuando vaya a Mallorca a visitarle. «En verano voy a ir a verte a tu casa, pero el año que viene, en febrero, se hace fiesta de cumpleaños en La Resistencia» ha dicho Broncano, ya que el año que viene el Montoro cumple 18 años. «¿Hay trato», le ha insistido. Ante esta propuesta el mallorquín ha contestado afirmativamente y se han estrechado las manos para cerrar el acuerdo.