La visita del rey emérito a España ha estado en boca de todos estos días y su ingreso en una clínica de Navarra no ha pasado desapercibida. Lejos de ser una emergencia médica, según apuntan algunos medios, don Juan Carlos habría recibido un revolucionario tratamiento con plasma y células madre para poder mejorar la flexibilidad de sus articulaciones.

Este hecho ha sido el foco de muchos programas de televisión y uno de ellos ha sido 'Ya es mediodía', de Telecinco, donde Joaquín Prat no ha dudado en confesar que él también se hace un tratamiento similar, pero no para las articulaciones, sino para evitar la caída del cabello. «Yo lo del plasma me lo hago en el pelo. Me sacan sangre, me la centrifugan, separan el plasma de las plaquetas y me lo ponen en el pelo», ha explicado el presentador a sus compañeros del programa.

. @PratSandberg cuenta su secreto: «Yo lo del plasma, me lo hago en el pelo"#YaEsMediodía26Ahttps://t.co/HAbJgrTrxs — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) April 26, 2023

Cabe destacar que Joaquín Prat nunca ha tenido problemas en exponer y reconocer los tratamientos que ha llevado a cabo para luchar contra la calvicie y el paso del tiempo. Precisamente, en el año 2018 explicó que se sometió a un injerto capilar en Turquía, con el cual, según reconoció él mismo, quedó muy satisfecho.

Tras confesar el tratamiento en el programa, el Dr. Galán, que también ha analizado el tratamiento del rey emérito, ha explicado que la utilización de plasma es cada vez más frecuente en tratamientos estéticos, infiltraciones reumáticas o de forma preventiva ante injertos de pelo. Es más, el presentador no es el único que utiliza este tipo de tratamiento. La misma Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo, lo utiliza y enseña en las redes cómo la aplican el tratamiento.