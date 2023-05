‘Cinc dies’ celebra su programa 1.500.

Seis años de riguroso directo, o 1.500 programas, son los que lleva el magazine de IB3 Televisiò Cinc Dies, producido por Nova Producciones. Un espacio de actualidad, entretenimiento e información que ha conquistado a la audiencia, convirtiéndose en uno de los espacios más longevos de la televisión autonómica.

Desde el primer programa, el 24 de abril de 2017, al de hoy «muchas cosas han pasado y cambiado», comenta Sebastià Munar, director del espacio, que recuerda que arrancó con los presentadores Marta Garau y Jaume Noguera, teniendo como padrinos a la actriz Llum Barrera y al cineasta José Corvacho. «El formato se ha ido adaptando a los gustos y tiempos de la sociedad, pero la esencia ha sido siempre la misma, la de entretener y pasar la tarde, siempre cubriendo la actualidad». Momentos que marcan fechas y son parte de la historia, como las trágicas inundaciones de Sant Llorenç des Cardassar, la pandemia o los atentados de Barcelona, que centraron muchos de los programas de Cinc Dies, en los que se intensificaron las horas de emisión y se apreció, una vez más, la gran profesionalidad de todos los técnicos, cámaras, redactores, colaboradores, etc.

Con reporteros en todas las islas, Cinc Dies ha crecido tanto en horas de programación como en audiencia. No han faltado las anécdotas y los imprevistos en pleno directo. Jaume Noguera, quien empezó en el mundo de la televisión en Canal 37 en 1991, asegura que «hacer este programa diariamente durante seis años ha sido y es un reto en el que aprendo mucho y he hecho cosas que nunca me habría imaginado». Jaume Noguera y Marta Garau se han convertido en la pareja televisiva más querida de IB3. «Con Marta nos lo pasamos muy bien. Nos reímos mucho. En los descansos cantamos rancheras y muchos días, después del programa, nos vamos con nuestras parejas a cenar juntos. Hay muy buen ambiente con todo el equipo».

Una unidad y compañerismo que también destaca Marta Garau, quien empezó su carrera profesional en Onda Cero en 2005 y hace ocho años llegó a televisión. «Mi primer programa fue Primera Línea, y en Cinc Dies estoy desde el principio, junto a Jaume. Me siento una afortunada porque cada día es diferente. Los invitados, los colaboradores y todo el equipo es maravilloso», comenta Marta.

Como copresentadoras, Alba González y Antonia Ferrer. La primera lleva 18 años en IB3 Televisió, «comencé en Ja hi Som Tots y hasta hoy, donde me siento como en casa. He crecido profesionalmente aquí y sigo disfrutando de esta gran familia». Por su parte, Antonia Ferrer, que llegó al espacio como comunity manager, señala que «comencé a realizar sustituciones y fue como volver a la escuela, aprendiendo cada día una cosa nueva y con los mejores».

Para el programa 1.500 de hoy la dirección cuenta con unos invitados especiales, como el youtuber mallorquín Miquel Montoro y la artista Samantha Hudson, además del cantante Marc Seguí, las actrices Laura Martorell y Tita Planells, la cantante Joana Pons y el actor Toni Gomila. Los presentadores llegarán al plató montados en un Seat 1.500, un vehículo histórico de 1966 y adquirido en 2008 por Miguel Cladera, de Sóller. Un Seat con las mismas cilindradas que programas lleva el magazine estrella de la televisión autonómica de les Illes Balears. Cinc Dies, una auténtica joya conducida por los mejores.