Chanel no actuará en Eurovisión 2023: esta es la razón

La polémica está servida. Cuando la BBC anunció cuáles serían los artistas invitados para actuar durante la próxima edición del Festival de Eurovisión 2023, que incluía a Kalush Orchestra, representantes de Ucrania y ganadores del certamen en 2022; Sam Ryder, abanderado de Reino Unido y segundo clasificado; y Cornelia Jakobs, cuarta clasificada tras representar a Suecia con Hold me closer, llamó la atención la ausencia de Chanel Terrero, tercera en Turín.

Una polémica ausencia sobre la que ella misma terminó pronunciarse para despejar todas las dudas respondiendo a algunos de los comentarios que realizaron varios usuarios en TikTok. «Si fuera por mí, estaría repartiendo jugo de mango», indicó, confirmando que no fue decisión suya, si no de la organización. ¿Cuál ha sido el motivo por el que la representante española no ha sido convocada en los famosos interval del festival?

La televisión pública británica es quien ha tomado esta decisión. El motivo que se apunta de forma interna en la cadena tiene que ver con que Chanel no encajaría en la escaleta del espectáculo que tenían en mente para el evento, por razones 'creativas'. Al parecer, el nombre de la cantante se descartó, tras haber sido barajada como una de los posibles artistas invitados, debido a su estilo de 'diva sensual', que no casaría con el enfoque tradicional y eurovisivo que querría utilizar la BBC.

Eurovisión 2023 ha comenzado este martes con la primera semifinal, mientras que la segunda tanda de actuaciones llegará el jueves 11 de mayo. Por último, la gran final tendrá lugar el sábado 13 de mayo y en ella estará Blanca Paloma, representante española tras ganar el Benidorm Fest 2023.