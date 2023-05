Javier Bardem explica cómo se declaró a Penélope Cruz

Javier Bardem y Penélope Cruz siempre han sido muy reservados con su vida privada y han sido pocas las veces que alguno de los dos actores ha querido dar detalles de su relación. A pesar de esto, este jueves Bardem ha decidido volver unos cuantos años atrás para contar cómo fueron los inicios con su mujer, con la que tiene dos hijos, Leo y Luna, de 12 y 10 años.

El actor ha estado en Madrid presentando la nueva versión del clásico de Disney La sirenita, una película que, precisamente, le animaron a protagonizar sus hijos, y ha concedido una entrevista a Hoy por hoy. En ella, además de repasar los detalles de la película, en la cual hace de Tritón, el padre de Ariel, ha hablado de su mujer y su familia. Los dos actores se conocieron en el rodaje de la película Jamón, Jamón cuando ella tenía 17 años y él 23. «Yo decía, esta chiquilla, a esta le voy a seguir yo el rastro. Tenía 17 años entonces. Los tortazos que me daba eran de verdad cuando yo le tocaba el culete. Y me decía: 'Eres un cerdo'», ha explicado entre risas.

No fue hasta el 2007 que los caminos de ambos se volvieron a cruzar, esta vez en Vicky Cristina Barcelona. A pesar de que Bardem sabía que quería estar con ella, no se atrevió hasta el último día de rodaje a decirle algo. «Pensaba, ay, que no le he dicho nada, y el último día ya le dije, oye, por cierto, que me gustas y ella pensó "¡ya era hora!». A partir de esa momento empezó su relación en la que se casaron en secreto en las Bahamas y han tenido a sus dos hijos.

Precisamente, el actor también ha hablado de sus dos hijos y ha asegurado que son una de las mejores cosas que le han pasado en la vida. «Ya me pueden tirar 55 Oscar a la cabeza que no hay nada que se pueda equiparar al hecho de dar felicidad a tus hijos. A emocionarles, a hacerles reír, a crear un pequeñito poso de reflexión sobre la inclusión o el amor de padres a hijos».